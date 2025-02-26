Turkcell’in “Yarının Teknoloji Liderleri” proje yarışmasında başvurular devam ediyor haberi

Turkcell'in, gençleri teknolojiye yönlendirmek ve potansiyellerini ortaya koymak amacıyla başlattığı “Yarının Teknoloji Liderleri” teknoloji proje yarışması devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 27 Şubat'a kadar devam edecek yarışma kapsamında gençler, teknoloji odaklı projeleriyle rekabet etme fırsatı buluyor. Üniversite ve bölüm fark etmeksizin tüm lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışma, yazılım, yapay zeka, 5G, IoT, sürdürülebilirlik, siber güvenlik, sağlık, bulut, kamu ve eğitim teknolojileri gibi alanlarda projeler geliştirilmesini teşvik ediyor.

Yarının Teknoloji Liderleri yarışması, “İnsan için Teknoloji”, “Sürdürülebilirlik ve Çevre için Teknoloji” ve “Dijital Çözümler ve Yenilikçi Teknolojiler” olmak üzere 3 ana başlıkta düzenleniyor.

Yarışmaya en fazla 5'er kişilik gruplarla ya da bireysel olarak başvuru yapılabilirken, her başlık altında birinci seçilecek proje 500 bin lira, 2'nci 300 bin lira, 3'üncü ise 150 bin lira para ödülüne hak kazanacak.

– Tüm lisans düzeyindeki öğrenciler yarışmaya katılabilir

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell İnsan ve İş Destekten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Erkan Durdu, teknolojinin büyük bir hızla ilerlediğini, yenilikçi çözümlerin, genç yeteneklerin ortaya koyduğu fikirlerle şekillendiğini belirtti.

Durdu, Turkcell olarak, gençlerin gelişimine katkı sağlamayı önemsediklerini vurgulayarak, Yarının Teknoloji Liderleri projesinin de bu vizyonun bir yansıması olduğunu ifade etti.

Yarışma kapsamında sadece mühendislik alanlarında değil her alandaki teknolojik çözümleri ödüllendirmek olduğunu aktaran Durdu, şunları kaydetti:

“Artık işimiz her ne olursa olsun teknoloji odağında yer alıyor. Gençler arasında yazılım, yapay zeka ve dijital dönüşüm teknolojilerine olan ilgi hızla artıyor. Ancak projelerini hayata geçirme konusunda kaynak ve rehberlik eksikliği yaşıyorlar. Günümüzde stratejik öneme sahip alanlara odaklanan gençlere, bu yolda ihtiyaç duydukları kaynakları ve rehberlik hizmetini vermeyi öncelikli bir sorumluluk olarak görüyoruz. Üniversite çağındaki gençleri geleceğin teknolojilerine hazırlayan, onlara somut katkılar sağlayan benzersiz bir yarışma sunmayı hedefliyoruz. Yaş ya da eğitim gördükleri bölüm sınırlaması olmaksızın, tüm lisans düzeyindeki öğrencileri bu özel projeye katılmaya ve 'Yarının Teknoloji Liderleri' olmaya davet ediyoruz.”