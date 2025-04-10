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Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli’de başladı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 61 şehirden 3 bin 500 sporcu katılıyor.Federasyon Başka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli’de başladı haberi

Kocaeli, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 61 şehirden 3 bin 500 sporcu katılıyor.

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, AA muhabirine, şampiyonanın 4 gün süreceğini söyledi.

Şampiyonada derece elde eden sporcuların 30 Mayıs-1 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını belirten Taşdemir, “Burada 8 yaşından 14 yaşına kadar sporcularımız yarışıyor. 61 şehirden 392 kulüpten 3 bin 500 sporcu katılıyor.” dedi.

Taşdemir, sporcuların “minikler” ve “yıldızlar” kategorilerinde “kata” ve “kumite” dallarında mücadele edeceğini kaydetti.

Şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.

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