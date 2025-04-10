Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası, Kocaeli’de başladı haberi

Kocaeli, Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, 61 şehirden 3 bin 500 sporcu katılıyor.

Federasyon Başkanı Ercüment Taşdemir, AA muhabirine, şampiyonanın 4 gün süreceğini söyledi.

Şampiyonada derece elde eden sporcuların 30 Mayıs-1 Haziran'da Yunanistan'da düzenlenecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacağını belirten Taşdemir, “Burada 8 yaşından 14 yaşına kadar sporcularımız yarışıyor. 61 şehirden 392 kulüpten 3 bin 500 sporcu katılıyor.” dedi.

Taşdemir, sporcuların “minikler” ve “yıldızlar” kategorilerinde “kata” ve “kumite” dallarında mücadele edeceğini kaydetti.

Şampiyona, 13 Nisan'da sona erecek.