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Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor haberi
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Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladıkları yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve çok sayıda madalya kazanan Dila Gençay (17), Melisa Zobar (13) ve Derin Anbarlı (15), milli takıma girip yeni dereceler kazanmak içi çalışmalarını sürdürüyor.Galat...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye şampiyonu genç yüzücüler yeni madalyalar için kulaç atıyor haberi

Tekirdağ'da küçük yaşlarda başladıkları yüzmede Türkiye şampiyonluğu ve çok sayıda madalya kazanan Dila Gençay (17), Melisa Zobar (13) ve Derin Anbarlı (15), milli takıma girip yeni dereceler kazanmak içi çalışmalarını sürdürüyor.

Galatasaray Kulübü sporcusu Gençay, 8 yaşında başladığı yüzmede 9 Türkiye şampiyonluğu ve farklı kategorilerde toplam 75 madalya kazandı.

Melisa Zobar da 5 yaşında başladığı yüzmede kendini geliştirerek organizasyonlara katıldı.

Tekirdağ'da düzenlenen il yarışmalarında dereceler elde eden Zobar, Türkiye şampiyonalarında 4 altın, 3 bronz madalya aldı.

Derin Anbarlı da 6 yaşında başladığı yüzmede Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra 10 madalya elde etti.

Nisan ayında yapılacak milli takım seçmeleri için çalışmalarını sürdüren genç sporcular, uluslararası şampiyonalarda da madalya kazanarak derecelerine yenilerini eklemek istiyor.

Dila Gençay, AA muhabirine, kürsüde olmanın her zaman kendisini gururlandırdığını söyledi.

Her yarışın kendisi için farklı bir deneyim olduğunu aktaran Gençay, “Geçen yıl Aralık ayında önemli bir yarışa katıldım. Güzel dereceler elde ettim. 3 madalya kazandım. Daha iyi olmak için elimden geleni yapacağım. Derecelerime yenilerini eklemek istiyorum.” dedi.

Melisa Zobar, da 2 yıl önce ilk defa katıldığı Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazandığını ifade etti.

Şampiyonalarda daha iyi sonuçlar almak için sürekli kendini geliştirmeye çalıştığını belirten Zobar, “Kendimi daha çok geliştirerek milli takıma girmek istiyorum Milli takımda rekorlar kırarak dereceler kazanmak istiyorum.” diye konuştu.

Derin Anbarlı da nisan ayında yapılacak milli takım seçmelerinin kendileri için önemli olduğunu dile getirerek, milli formayla güzel dereceler kazanmak istediğini aktardı.

Yüzme antrenörü Mestan Şentürk ise sporcularının küçük yaşta önemli başarılara imza attığını belirtti.

Şentürk, sporcularının yüzmede adından söz ettireceklerini inandığını vurgulayarak, “Her zaman çok çalışarak kendilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Her şampiyonadan madalyayla dönüyorlar. Bu başarılarını sürdürerek milli takımda yer alarak ülkemizi en iyi şekilde temsil etmelerini bekliyoruz. Hepsi gelecekte kürsülerde yer almaya devam ederek kendilerini gösterecektir.” ifadelerini kullandı.

Genç
Madalya
Milli Takım
Türkiye

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