Türkiye şampiyonu kızlar, milli forma hedefine odaklandı haberi

ÇİĞDEM ALYANAK – Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun (TSSF), 6-9 Şubatta Kütahya'da düzenlediği sualtı hokeyi 15 yaş ve altı kategoride kadınlarda Türkiye şampiyonu olan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Spor Kulübü sporcuları, milli formayı giyme hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen, 2025 sezonunun ilk şampiyonluk mücadelesinden birincilikle ayrılan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Kulübü sporcuları Doğa Naz Yavuz, Dilem Karpuz, Öykü Tunca, Elif Göksan, Irmak Asel Çeri, Yaren Eylül Yavuz ve Güneş Aydın, milli takımda yer almak için ter döküyor.

Haftanın 3 günü ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesindeki yarı olimpik havuzda, aynı zamanda Denizcilik Meslek Yüksekokulu Su Altı Teknolojisi Programı'nda öğretim görevlisi olan ÇOMÜ Spor Kulübü Sualtı Hokeyi Takımı Teknik Sorumlusu Ogün Gezen yönetiminde antrenmanlarına devam eden genç sporcular, su sporlarında ortaya koydukları başarılarla da akranlarına örnek oluyor.

Takım çalışmalarıyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Gezen, ÇOMÜ Spor Kulübü olarak 5 yıldır sualtı branşında çalıştıklarını, 3 yıldır da altyapı oluşturmak amacıyla küçük yaştaki sporcuları kulübe ücretsiz olarak dahil ettiklerini söyledi.

Sualtı hokeyi 15 yaş ve altı kategoride kadınlarda Türkiye şampiyonluğu elde eden sporcularla 8-9 yaşlarından itibaren çalıştıklarını anlatan Gezen, “Sualtı sporlarında ne kadar fazla antrenman yaparsanız ve yıl geçirirseniz o kadar çok tecrübe ediniyorsunuz. O nedenle yaş gruplarımızı küçük tutmaya çalışıyoruz.” dedi.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunun Kütahya'da düzenlediği 15 yaş altı kadınlar kategorisinde namağlup şampiyon olduğunu aktaran Gezen, geçen yıl da milli takım aday kadroya seçilen sporcuların olduğunu, bu yarışma sonrası da sporcuların performanslarına göre milli takım kampına çağırılacağını belirtti.

Haftanın 3 günü havuz antrenmanı yaptıklarını ifade eden Gezen, sualtı hokeyinin, suyun altında nefes tutarak performans sergilenen bir oyun olduğunu hatırlatarak şunları söyledi:

“Mental zeka da gerektiren bir oyun çünkü takım oyunu. Futbolu, suyun altında oynadığınızı düşünün. Hem doğru düşünmeniz hem de performansınızın yüksek olması gerekiyor. Serbest dalış gibi sualtı sporlarında daha çok durağan nefes alışverişler var. Kalp ritminizin yavaş olması gerekiyor daha fazla nefes tutup daha fazla mesafe katedebilmek için. Sualtı hokeyi ise tam tersi. Daha hızlı yapılan ve kalp ritminin yüksek olduğu bir performans sporu.”

Gezen, olabildiğince küçük yaştaki sporcularla geleceğe yönelik ekip oluşturmaya çalıştıklarını belirten Gezen, “Spor çocuklar için çok önemli. Özellikle akciğer gelişimi için sualtı hokeyi çok önemli. Astımlı olarak gelip, bir yıl içinde düzelen çocuklar var. Çünkü bu spor akciğer kapasitesini geliştiriyor.” ifadesini kullandı.

– Hedef milli takım

Takım kaptanı Doğa Naz Yavuz, sualtı hokeyi sporcusu olan ablasının antrenmanlarını izlerken kendisini fark eden antrenörünün önerisi üzerine 3 yıl önce spora başladığını ve antrenman yaptıkça bu sporu sevdiğini dile getirdi.

Takımının başarısından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Yavuz, “Bu spora devam etmeyi düşünüyorum. Bana iyi geliyor. Umarım milli takımda yer alırız.” dedi.

Ortaokul son sınıf öğrencisi 14 yaşındaki Dilem Karpuz ise su sporlarına yüzme ile başladığını, havuzda kendisini izleyen büyük yaştaki sporcuların isteği üzerine sualtı hokeyine geçiş yaptığını anlattı.

Karpuz, milli takım aday kadrosunda yer aldığı için çok heyecanlı ve şampiyonluk dolayısıyla mutlu olduğunu ifade ederek, “Sualtı hokeyi çok güzel bir spor. Yaptığım spordan çok memnunum. Akranlarıma da tavsiye ediyorum bence denemeliler.” diye konuştu.

Sualtı hokeyinin hayatını düzene soktuğunu ve verimli hale getirdiğini belirten Öykü Tunca da “Sualtı hokeyi derslerimi daha planlı hale getirdi. Antrenmana gitmek beni olumlu yönde etkiledi. Çok zevk alıyorum. Şampiyon olmak çok güzel bir his. Takım olarak çok gururluyuz. İnşallah milli takıma girebiliriz. Antrenmanlarımız daha azimli geçiyor, daha çok ilerlemek istiyoruz.” dedi.