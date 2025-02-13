Türkiye Sigorta, yeni dijital asistanı Bilge’ye Sor’u kullanıma açtı haberi

Türkiye Sigorta, mevcut ve potansiyel müşterilerine, acentelerine ve saha satış ekiplerine anlık bilgi sunabilmek için geliştirdiği üretken yapay zeka tabanlı yeni dijital asistanı Bilge'ye Sor'u kullanıma açtığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye Sigorta, internet sitesinde, mobilde ve Pusula Plus uygulamasında kullanıma açılan dijital asistan Bilge'ye Sor ile müşterilerinin ve satış kanallarının hizmet deneyimini hızlı, erişilebilir ve çözüm odaklı hale getiriyor.

Otonomi ve verimlilik anlayışıyla şirketin, sigortacılık sektöründe kullanılmak üzere eğittiği ve dijital kanallar aracılığıyla sorulara cevap verebilen sohbet robotu Bilge, hasar takibi, provizyon durumu, sigortacılık soruları, mevzuatla ilgili pratik bilgiler ve belge talebi gibi konularda kullanılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Sigorta Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Yardımcısı Çiğdem Kılıç, “7 gün 24 saat hizmet veren ve müşteriyi anlayan dijital asistanımız Bilge, müşterilerimize çağrı merkezini aramalarına gerek kalmadan emeklilik birikim detayları ve bireysel emeklilik sistemi (BES) fon dağılımlarını sorgulama, maksimum devlet katkısı için ne kadar ödeme yapması gerektiğini öğrenme, lehtar görüntüleme, dövize endeksli prim iadeli hayat poliçeleriyle ilgili bilgileri görüntüleme, poliçe detayları ve sağlık provizyonu sorgulama, sağlık eksik evrakını yükleme, konut hasar girişi ile konut ve kasko hasar sorgulama gibi işlemleri hızlı ve doğru bir şekilde sunarak hayatı kolaylaştırıyor ve çözümleri erişilebilir kılıyor.” değerlendirmesinde bulundu.