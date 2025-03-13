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Olmadık Ofis, KOBİ’lere Avrupa pazarında temsilcilik imkanı sunuyor haberi
Sancaktepe’de halı sahada maç sırasında fenalaşan 17 yaşındaki genç öldü haberi
Halep’te savaştan zarar gören tarihi eserleri konu alan sergi Kocaeli’de açıldı haberi
Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı, İstanbul’da öğrencilerle buluştu haberi
Tekirdağ’da silahlı saldırıda 1 kişi yaralandı haberi
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Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı, İstanbul’da öğrencilerle buluştu haberi

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul'da öğrencilerle bir araya geldi.Gezeravcı, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.Gezeravcı, Türkiye'nin Yerl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Türkiye’nin ilk astronotu Gezeravcı, İstanbul’da öğrencilerle buluştu haberi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, İstanbul'da öğrencilerle bir araya geldi.

Gezeravcı, 8-14 Mart Bilim ve Teknoloji Haftası kapsamında Çemberlitaş Gençlik Merkezi'nde öğrencilerle buluştu.

Gezeravcı, Türkiye'nin Yerli Uydu Geliştirme Programı, Türk Uzay Ajansı, Ay Araştırma Programı, Uzaya Erişim ve Uzay Limanı Projesi'ni öğrencilere anlattı.

Bugüne kadar farklı şehirlerde birçok öğrenciyle buluştuğunu belirten Gezeravcı, bu buluşmaların boynunun borcu olduğunu kaydetti.

Gezeravcı, Türk astronot seçim sürecini anlatarak, incelediği şartların kendisine uyduğunu, 3 haftalık sürede astronotların hayatını okuduğunu ve ardından başvuru yaptığını dile getirdi.

Uzaya gitmeden önce farklı eğitimler aldığını aktaran Gezeravcı, eğitimlerin uzay seyahati için çok önemli olduğunu kaydetti.

Gezeravcı, fırlatmanın 19 Ocak 2024'te gerçekleştirildiğini, 37 saatin ardından planlanan yere ulaştıklarını anlattı.

Uzayda 13 deney yaptığını aktaran Gezeravcı, bu deneylerin Türkiye'nin uzay vizyonu acısından önemli olduğunu vurguladı.

Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği 18 günün ardından Türkiye'nin insanlı ilk uzay bilim misyonunu tamamlayarak 9 Şubat'ta dünyaya döndüklerini vurguladı.

Etkinliğe, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Yentür, günün anısına Gezeravcı'ya hediye takdim etti.

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