SON DAKİKA
KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi
Balıkesir’de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı haberi
Esenyut’ta “asayiş ve dar alan uygulaması” yapıldı haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Tuzla’da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 25 ton sahte deterjan ele geçirildi haberi
Balıkesir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi
Kocaeli’de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Çanakkale’de 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı haberi
KLÜ Rektörü Şengörür’e ziyaret haberi
Balıkesir’de turizm güvenliği için çalışmalar başlatıldı haberi
Esenyut’ta “asayiş ve dar alan uygulaması” yapıldı haberi
Edirne ve Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Tuzla’da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da 25 ton sahte deterjan ele geçirildi haberi
Balıkesir’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü haberi
Kocaeli’de kontrolden çıkan tırın kamyonet ve otomobile çarptığı kazada 4 kişi yaralandı haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Çanakkale’de 104 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Tuzla’da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı haberi

Tuzla’da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Tuzla’da servis minibüsü şarampole devrildi, 16 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) – Tuzla'da işçileri taşıyan servis minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Aydınlı Mahallesi istikametine giden 34 LIY 607 plakalı servis minibüsü, şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 16 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

İlgili Haberler

MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 18:20

MÜSİAD Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu yapıldı haberi

Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 17:40

Bolu’daki otel yangınında yaşamını yitiren Güngör ailesi son yolculuğuna uğurlandı haberi

Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 17:36

Teknik direktör Ersin Aka’nın öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı haberi

Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 17:20

Edremit Devlet Hastanesinde “mesai dışı poliklinik” uygulaması başlıyor haberi

Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 17:16

Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin cenazesi Bursa’da defnedildi haberi

Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi
Yerel
23 Ocak 2025, 16:44

Çanakkale’de balkondan indirmeye çalıştığı buzdolabıyla birlikte düşen kişi yaralandı haberi

Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi Konaklama imkanı bulunan 16 kayak merkezinin 3’ünde itfaiye ekibi görev yapıyor haberi Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden Fenerbahçeli yüzücü Vedia Nil Apak ile annesi, toprağa verildi haberi