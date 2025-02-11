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Uludağ’da yaban hayvanları için yem bırakıldı haberi
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Uludağ’da yaban hayvanları için yem bırakıldı haberi

BURSA (AA) - Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle Uludağ'da kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Uludağ’da yaban hayvanları için yem bırakıldı haberi

Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü iş birliğiyle Uludağ'da kar yağışı sonrası yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nce yapılan hayır hizmetleri kapsamında yaban hayvanları da unutulmadı.

Olumsuz hava şartlarından etkilenen yaban hayvanları için Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü ile Bursa Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri iş birliği yaptı.

Uludağ'ın birçok noktasına yaban hayvanları için yem bırakıldı.

Müdürlüğü

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