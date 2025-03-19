Uluslararası öğrenciler, YTB’nin İstanbul’daki iftar programında bir araya geldi haberi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) İstanbul Ofisi tarafından Türkiye burslusu ve kendi imkanlarıyla Türkiye'de öğrenim gören uluslararası öğrenciler için iftar etkinliği düzenlendi.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Güney Yerleşkesi'ndeki iftar programına, farklı coğrafyalardan gelip Türkiye'de yükseköğrenim gören 300'den fazla öğrenci katıldı.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülfettin Çelik, burada yaptığı konuşmada, üniversitenin ev sahipliğinde iftar programına vesile olan YTB'ye ve tüm emeği geçenlere teşekkür etti.

İstanbul Medeniyet Üniversitesinin İstanbul'un merkezi noktasında olduğunu kaydeden Çelik, üniversitenin kütüphanesinin farklı okullarda yüksek lisans ve doktora yapan öğrencilere de açık olduğunu söyledi.

YTB İstanbul Ofisi Koordinatörü Fatih Hacıbektaşoğlu da burada YTB burslusu olan ve kendi imkanlarıyla eğitim alan uluslararası öğrencilerle bir araya geldiklerini dile getirdi.

YTB'nin İstanbul ofisinde akademik, sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlediklerini aktaran Hacıbektaşoğlu, tüm öğrencileri bu faaliyetlere beklediklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi, ezanın okunmasıyla iftar yapıldı.

İftarın ardından öğrencilere Osmanlı macunu ve ramazan şerbeti ikram edildi.