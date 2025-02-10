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Ümraniye Belediyesi hazırlık kurslarıyla polis adaylarına destek oluyor haberi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) giriş sınavları için "Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu" düzenliyor.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede polislik mesleğini hedefleyen adaylar için önemli bir hazırlık s...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ümraniye Belediyesi hazırlık kurslarıyla polis adaylarına destek oluyor haberi

Ümraniye Belediyesi, Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) giriş sınavları için “Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu” düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilçede polislik mesleğini hedefleyen adaylar için önemli bir hazırlık süreci sunuluyor.

“Fiziki Yeterlilik Sınavı Hazırlık Kursu”nda, uzman antrenörler eşliğinde fiziki mülakatlara hazırlanan geleceğin polis adaylarının hayallerine bir adım daha yaklaşması sağlanıyor.

Başvuruların ardından yeterli katılımcı sağlandıktan sonra çalışmalar sınav takvimlerine uygun dönemlerde Ümraniye Anadolu İmam Hatip Spor Salonu'nda yapılıyor. Kondisyon ve hazırlık etabıyla başlayıp sınavlara hazırlık ve parkur etabıyla devam ediyor.

Açılan kursta gençlere, alanında uzman ve tecrübeli eğitmenler eşliğinde haftanın 4 günü eğitim veriliyor.

Gençler, eğitimlerde kondisyon, dikkat, beceri, dayanıklılık, güç, sürat ve atiklik gibi alanlarda deneyim kazanıyor.

Geçen yıllarda Ümraniye Belediyesinin sunmaya başladığı kurs imkanıyla fiziki yeterlilik sınavlarını başarıyla tamamlayan ve hayallerine kavuşan gençlere destek olunuyor.

Belediye, bu sene de aynı hedefle yola çıkan yüzlerce genci hayallerine bir adım daha yaklaştırmayı hedefliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, gençlerin geleceğine yatırım yapmanın önceliklerinden biri olduğunu belirtti.

Yıldırım, gençlerin kendileri için en değerli hazine olduğunu kaydederek, “Onların eğitimine ve kariyerlerine katkı sağlamak, belediyemizin en önemli görevlerinden biri. POMEM sınavlarına hazırlık kursumuz, gençlerimizin polislik gibi önemli bir mesleğe adım atmalarına yardımcı olacak.” ifadelerini kullandı.

Hazırlık
Kurs
Sınav

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