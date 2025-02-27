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Ümraniye Belediyesi ramazan hazırlıklarını tamamladı haberi
Sakarya’da firari hükümlü saklandığı çukurda yakalandı haberi
Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model “Anadol”u özel garajda haberi
Bozcaada’da kaçak avlanan 19 çuval deniz patlıcanı denize bırakıldı haberi
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Ümraniye Belediyesi ramazan hazırlıklarını tamamladı haberi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini ilçe sakinleriyle buluşturmak için yaptığı hazırlıkları tamamladı.Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca Ümraniye'nin farklı noktalarında çeşitli programlar düzenlen...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ümraniye Belediyesi ramazan hazırlıklarını tamamladı haberi

Ümraniye Belediyesi, ramazan ayının manevi iklimini ilçe sakinleriyle buluşturmak için yaptığı hazırlıkları tamamladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ramazan ayı boyunca Ümraniye'nin farklı noktalarında çeşitli programlar düzenlenecek.

Ümraniye Kültür ve Sanat Merkezi, “Gündüz Kuşağı Söyleşileri” kapsamında, alanında uzman yazar ve akademisyenleri ağırlayacak. 15 Temmuz Şehitler Meydanı'nda kurulan ramazan çadırında da çocuklar için tiyatro oyunları ve animasyon film gösterimleri yapılacak.

İftar vakitlerini daha anlamlı kılmak için düzenlenen “İftara Doğru” programı, Erdal Yavuz'un sunumuyla Ümraniyelilerle buluşacak. İlçe Müftüsü Abdulkerim Çelik'in sohbeti, ezgi ve tasavvuf müziği dinletileri programda yer alacak.

İlçedeki farklı camilerde Enderun usulü teravih namazları kılınacak.

Gençleri birlik ve beraberlik ruhuyla buluşturmak için farklı liselerde iftar programları düzenlenecek.

İçerisinde temel gıda malzemelerinin yer aldığı erzak kolileri, belediye ekipleri tarafından vatandaşların evlerine teslim edilecek. İhtiyaç sahiplerinin ramazan ayında kendi alışverişlerini yapabilmelerine imkan tanıyan Ümraniye Belediyesi Sosyal Destek Kartı, belirlenen marketlerde kullanılabilecek.

Ümraniye Belediyesi'nin aşevi, hazırladığı günlük sıcak yemekleri ihtiyaç sahibi vatandaşların sofralarına ulaştıracak.

Yolda iftara yetişemeyen vatandaşlar için ilçenin belirli noktalarında iftariyelik paketler dağıtacak. Metro çıkışlarında, duraklarda ve yoğun bölgelerde kurulan stantlarda dağıtılan su, hurma, sandviç ve meyve suyundan oluşan iftariyeliklerle, iftar saatinde yolda olanların oruçlarını açmaları sağlanacak.

Mahallelerde kurulan iftar sofraları da ramazanın birlik ve beraberlik ruhunu yaşatacak.

İftar
Ramazan

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