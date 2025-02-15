SON DAKİKA
Balıkesir’de bariyere çarpıp, devrilen cip yandı haberi
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi ilçe sakinlerine iş imkanı sunuyor haberi
Bilecik’te huzur uygulaması gerçekleştirildi haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın adliyeye sevk edildi haberi
İSTANBUL’UN YÜZLERİ / Tarih boyunca göçler İstanbul’un kültürünü ve mimarisini şekillendirdi haberi
Çanakkale, Trakya Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak haberi
Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
“Mümine teyze”nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı evler yapılacak haberi
Balıkesir’de bariyere çarpıp, devrilen cip yandı haberi
İyilik Yolu İnsani Yardım Derneği, AFAD gemisiyle Somali’ye gıda yardımı yapıyor haberi
Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi ilçe sakinlerine iş imkanı sunuyor haberi
Bilecik’te huzur uygulaması gerçekleştirildi haberi
Sosyal medya fenomeni Merve Taşkın adliyeye sevk edildi haberi
İSTANBUL’UN YÜZLERİ / Tarih boyunca göçler İstanbul’un kültürünü ve mimarisini şekillendirdi haberi
Çanakkale, Trakya Kariyer Fuarı’na ev sahipliği yapacak haberi
Edirne’de limonata yüklü tırda çıkan yangın söndürüldü haberi
Uzmanından “yapay zeka okuryazarlığı artırılmalı” önerisi haberi
“Mümine teyze”nin hak sahiplerini ikna ettiği mahallede depreme dayanıklı evler yapılacak haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Ümraniye’de aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücüye para cezası haberi

Ümraniye’de aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücüye para cezası haberi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de aracıyla trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 313 lira para ceza kesildi.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM Otoyolu Kuzey Yol, Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde trafik ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ümraniye’de aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücüye para cezası haberi

Ümraniye'de aracıyla trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 313 lira para ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM Otoyolu Kuzey Yol, Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.

Polis ekiplerince yakalanan araç sürücüsü S.E.A'ya 7 bin 313 lira para cezası uygulandı.

İlgili Haberler

Tekirdağ’a kaçak yolla küçükbaş hayvan getiren 3 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 12:04

Tekirdağ’a kaçak yolla küçükbaş hayvan getiren 3 kişiye 350 bin lira ceza uygulandı haberi

TEKNOFEST birincisi üniversite öğrencileri kamikaze dron tehdidine karşı sistem geliştirdi haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 12:00

TEKNOFEST birincisi üniversite öğrencileri kamikaze dron tehdidine karşı sistem geliştirdi haberi

Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluştu haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 12:00

Bursalı avukatlar tiyatro sahnesinde 20 yılda 240 kez sanatseverlerle buluştu haberi

Beykoz’da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 11:54

Beykoz’da yakalanan uyuşturucu şüphelisi tutuklandı haberi

Bursa’da sahte içki üreten şüpheli yakalandı haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 11:40

Bursa’da sahte içki üreten şüpheli yakalandı haberi

İstanbul Üniversitesi’ndeki bilim insanları uçak yakıtında yeni bir bakteri cinsi keşfetti haberi
Yerel
15 Şubat 2025, 11:31

İstanbul Üniversitesi’ndeki bilim insanları uçak yakıtında yeni bir bakteri cinsi keşfetti haberi

Kırklareli’nde Kayalıköy Barajı’nda kuraklık etkilerinin azaltılması toplantısı yapıldı haberi Kırklareli’nde Kayalıköy Barajı’nda kuraklık etkilerinin azaltılması toplantısı yapıldı haberi Kırklareli’nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı haberi Kırklareli’nde komşu iki ülke sporcuları dostluk maçı yaptı haberi