Ümraniye’de aracıyla tehlikeli hareketler yapan sürücüye para cezası haberi

Ümraniye'de aracıyla trafikte tehlikeli hareketler yapan sürücüye 7 bin 313 lira para ceza kesildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, TEM Otoyolu Kuzey Yol, Nevzat Demir Tesisleri mevkisinde trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanılmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlatıldı.
Polis ekiplerince yakalanan araç sürücüsü S.E.A'ya 7 bin 313 lira para cezası uygulandı.
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