Ümraniye’de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda yangın çıktı haberi

Ümraniye'de organize sanayi bölgesindeki hurdalık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Dudullu Organize Sanayi Bölgesinde yer alan hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yoğun duman etrafa yayılırken, ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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