Ümraniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

Ümraniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Esenkent Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 B 0948 otomobil ile motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle otomobil, park halindeki bir araca çarparak devrildi.
Kazada sürücüler ile otomobildeki 1 çocuk yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
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