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Ümraniye’de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı haberi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.Esenkent Mahallesi Cahit Zarifoğlu Caddesi'nde sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 59 B 0948 otomobil ile motosiklet çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle otomobi...