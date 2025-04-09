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Ümraniye’deki minibüsçüler bugün elde ettikleri kazancı Filistin’e bağışlayacak haberi

İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de Hekimbaşı-Küçüksu hattında çalışan minibüsçüler, bugün elde ettikleri kazancı İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına gönderecek.Hatta çalışan 9 aracın sahibi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Ümraniye’deki minibüsçüler bugün elde ettikleri kazancı Filistin’e bağışlayacak haberi

Ümraniye'de Hekimbaşı-Küçüksu hattında çalışan minibüsçüler, bugün elde ettikleri kazancı İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkına gönderecek.

Hatta çalışan 9 aracın sahibi, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bir günlük kazançlarını Filistin halkına bağışlama kararı aldı.

Bu kapsamda araçlarına “Bu aracın bugünkü kazancı Filistin-Gazze'ye yollanacaktır” yazılı kağıt asan minibüsçüler, gün boyu yaptıkları seferlerden elde ettikleri geliri topladı.

Toplanan paralar yarın Filistin halkına gönderilecek.

Minibüs şoförü Cevahir Kolcu, Ümraniye Hekimbaşı minibüs durağı çalışanları olarak 6 Şubat depremlerinde de bölgeye giderek yardımda bulunduklarını söyledi.

Kolcu, “Her sene düzenli olarak Filistin'e yaptığımız yardımları bu sene de devam ettiriyoruz. Yardımcı olan araç sahiplerine, şoför arkadaşlarımız ve yolcularımıza teşekkür ediyoruz.” dedi.

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