ÜNLÜ & Co, 2024’te 117,4 milyon lira net kar elde etti haberi

ÜNLÜ Yatırım Holding (ÜNLÜ & Co), 2024'te yüzde 125 artışla 117,4 milyon lira net kar elde ettiğini duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, kurulduğu 29 yıllık süreçte yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi alanlarında faaliyet gösteren ÜNLÜ & Co, 2024 yılına ilişkin finansal sonuçlarını paylaştı.

Faaliyet karı 2023'e göre yüzde 19 oranında yükselerek 676,2 milyon lira olarak gerçekleşen ÜNLÜ & Co'nun net karı ise aynı döneme göre yüzde 125 artışla 117,4 milyon liraya yükseldi. Şirket, 2024 yılını 4,1 milyar lira aktif büyüklük ve 2,3 milyar lira özkaynak büyüklüğüyle tamamladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÜNLÜ & Co Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Mahmut Ünlü, 2024 yılının, yenilikçi stratejileriyle faaliyet alanlarındaki dinamikleri başarıyla yönettikleri bir dönem olduğunu belirtti.

Ünlü, “2024, değişen piyasa dinamiklerini etkili bir şekilde yönettiğimiz ve güçlenen finansal sonuçlar elde ettiğimiz bir dönem oldu. Teknoloji yatırımlarımız ve uluslararası ölçekteki stratejik adımlarımız doğrultusunda, uzun vadeli hedeflerimize emin adımlarla ilerlediğimiz bir yıl geçirdik.” ifadelerini kullandı.

30. yıla doğru ilerlerken sürdürülebilir büyüme hedeflerine bağlı kaldıklarını aktaran Ünlü, “Paydaşlarımıza değer yaratma misyonumuz doğrultusunda, teknoloji ve sürdürülebilirlik odağında etkin çalışmalarımızı önümüzdeki yıl da sürdürmeye devam edeceğiz.” değerlendirmesinde bulundu.