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Üsküdar’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespit edilip şüphelilerin yakala...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Üsküdar’da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 3 zanlıdan 1’i tutuklandı haberi

Üsküdar'da uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, uyuşturucu madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespit edilip şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki adrese gelen şüpheli araçtan inen kişinin ikamete girdiği ve bir süre sonra olay yerinden aynı arabayla ayrıldığı belirlendi.

Ekiplerin, hareket halindeki aracı durdurmak istedikleri sırada 3 şüpheliden biri yaya olarak kaçtı. Kovalamaca sonucu yakalanan şüpheli Y.E. ve araçtaki E.E. ve B.Y. gözaltına alındı.

Araç içerisinde ve şüphelilerin üst aramasında 18 bin 800 lira ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 5 kilogramlık salça bidonları içerisine gizlenmiş 4 parça halinde 1 kilo 205 gram uyuşturucu madde, satışa hazır halde parçalara ayrılmış 7,3 gram uyuşturucu madde ve 14 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından “uyuşturucu ticareti” suçundan adli makamlara sevk edilen zanlılardan Y.E. ve B.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken E.E. tutuklandı.

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