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Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Yalova'da, polisin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

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Yalova’da polisin sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, il genelinde “üst torbacı” ya da “torbacı” olarak bilinen, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da yaptırdıkları tespit edilen F.E, Ö.S, M.A.A. ve K.A’nın adreslerine baskın yaptı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 193 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, pompalı tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

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Yalova'da, polisin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Uyuşturucu Operasyonu
Yalova

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