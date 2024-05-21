Uyuşturucu Operasyonunda 4 Kişi Gözaltına Alındı

Yalova’da polisin sokak düzeyinde uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, il genelinde “üst torbacı” ya da “torbacı” olarak bilinen, sokak düzeyinde uyuşturucu ticareti yaptıkları ya da yaptırdıkları tespit edilen F.E, Ö.S, M.A.A. ve K.A’nın adreslerine baskın yaptı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 3 parça halinde toplam 193 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, pompalı tüfek ve 9 fişek ele geçirildi.

İLGİLİ HABER Balıkesir’de Motosiklet Denetimleri Devam Ediyor Yalova'da, polisin sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği uyuşturucu operasyonu sonucunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 4 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.