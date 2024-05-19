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Üzerinde Uyuşturucu Bulunan 2 Kişi Tutuklandı

Bandırma'da üzerinde uyuşturucu bulunduğu tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

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Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, üzerinde uyuşturucu ele geçirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Devriye görevinde bulunan polis ekipleri, 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi’nde durumundan şüphelendikleri E.Y. ve M.B’yi durdurdu.

Polis, zanlıların üst aramasında bir miktar uyuşturucu ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen para ele geçirdi.

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Bandırma'da üzerinde uyuşturucu bulunduğu tespit edilen iki şüpheli tutuklandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Balıkesir
Uyuşturucu

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