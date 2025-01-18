SON DAKİKA
Ümraniye’de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağlı köfte ustası, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da gemide düşerek yaralanan personel sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi
Uzmanından üreticilere topraktaki organik madde miktarını arttırmaları önerisi
Süleyman Saim Tekcan, filminde rol aldığı Metin Erksan’ı anlattı:
Sokaktan tiyatro sahnesine uzanan köpek “Şebo”nun hikayesi müzikal oldu
Trakya’da “enerji timleri” kesintisiz enerji için karlı yolları aşıyor
Az yağış çok müsilaj getirebilir
GÜNCELLEME – Ataşehir’de otelde çıkan yangında yaralanan 3 çalışan hastanede hayatını kaybetti
AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
Ümraniye’de 2 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
Tekirdağlı köfte ustası, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da gemide düşerek yaralanan personel sahil güvenlik ekiplerince tahliye edildi
Uzmanından üreticilere topraktaki organik madde miktarını arttırmaları önerisi
Süleyman Saim Tekcan, filminde rol aldığı Metin Erksan’ı anlattı:
Sokaktan tiyatro sahnesine uzanan köpek “Şebo”nun hikayesi müzikal oldu
Trakya’da “enerji timleri” kesintisiz enerji için karlı yolları aşıyor
Az yağış çok müsilaj getirebilir
GÜNCELLEME – Ataşehir’de otelde çıkan yangında yaralanan 3 çalışan hastanede hayatını kaybetti
AK Parti Çanakkale İl Gençlik Kolları Kongresi yapıldı
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Uzmanından üreticilere topraktaki organik madde miktarını arttırmaları önerisi

Uzmanından üreticilere topraktaki organik madde miktarını arttırmaları önerisi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Uzmanından üreticilere topraktaki organik madde miktarını arttırmaları önerisi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Korkmaz Bellitürk, üreticilere gübre maliyetlerini azaltmaları için topraktaki organik madde miktarını artırılmaları tavsiyesinde bulundu.

Bellitürk, AA muhabirine, tarımsal üretimde kimyasal madde yerine organik gübre kullanılmasının daha faydalı olduğunu söyledi.

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, tarımda kimyasal gübre kullanımının ülke ortalamasının çok üzerinde olduğunu belirten Bellitürk, gübrenin aynı zamanda çiftçiler için önemli bir maliyet kalemi olduğunu ifade etti.

Türkiye'deki tarım topraklarında organik madde miktarının giderek azalma eğiliminde olduğunu anlatan Bellitürk, “Trakya'da tarım topraklarının yüzde 80'inde organik madde miktarının yüzde 2'den düşük düzeylerde olduğu görülmektedir.” dedi.

Bellitürk, kimyasal gübrenin doğru miktar ve zamanda kullanıldığında sadece bitkileri beslediğini, organik gübrenin ise bitkinin yanı sıra toprağı da beslediğini dile getirdi.

Sürdürülebilir tarım için özellikle organik veya organomineral gübre kullanımının yaygınlaştırılması gerektiğini ifade eden Bellitürk, “Atık bakımından zengin olan ülkemizde, organik kaynaklı atıkların bir an önce doğru yöntem ve uzman destekleri ile organik gübreye dönüştürülmesine yönelik üretim tesisleri sayısının artırılması ile ilgili çalışmalar yapılmalı ve bu gübreleri kullanan üreticileri teşvik edici eğitimler ve tarımsal destekler verilmelidir.” diye konuştu.

Bellitürk, organik maddelerin toprağın canlılığını ortaya koyan önemli bir faktör olduğunu vurguladı.

Üreticilerin topraktaki organik madde miktarını yükseltmek için çaba sarf etmeleri gerektiğini dile getiren Bellitürk, şunları kaydetti:

“Organik madde miktarını, organik gübre ve organik mineral gübre kullanımını ile yaygınlaştırmalıyız. Birkaç yıl içerisinde yüzde 1 olan organik madde miktarı seviyesini yüzde 3'lere çekebilirsek, kullanılan kimyasal gübre miktarı da azalacak. Üretilen mahsulün kalitesi artacak. Çevremiz ve topraklarımız kirlenmemiş olacak.”

Gübre
Organik
Tarım
Toprak

İlgili Haberler

Edirne’de sis etkili oldu
Yerel
18 Ocak 2025, 10:16

Edirne’de sis etkili oldu

Kırklareli’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı
Yerel
18 Ocak 2025, 10:15

Kırklareli’nde “En İyi Narkotik Polisi Anne Projesi” tanıtıldı

Beyoğlu’nda dükkanında sahte içki üreten “sucu” tutuklandı
Yerel
18 Ocak 2025, 10:12

Beyoğlu’nda dükkanında sahte içki üreten “sucu” tutuklandı

Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı
Yerel
18 Ocak 2025, 06:44

Ataşehir’de bir otelde çıkan yangında 5 kişi yaralandı

Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi
Yerel
18 Ocak 2025, 03:20

Kocaeli’de gaz dolum tesisindeki sızıntıya müdahale edildi

Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:
Yerel
18 Ocak 2025, 01:24

Bakan Göktaş, AK Parti Bahçelievler 8. Olağan İlçe Kongresi’nde konuştu:

Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı Gazze’deki ateşkes anlaşması Kocaeli’de kutlandı Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı Kocaeli’de hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı