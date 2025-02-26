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VakıfBank, Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan ile sözleşme yeniledi haberi
İstanbul’da tramvay seferlerindeki gecikme yoğunluğa neden oldu haberi
Tekirdağlı balıkçılar istavrit ve hamsi umuduyla denize açıldı haberi
Bilecik’te BEBKA şubat ayı yönetim kurulu toplantısı yapıldı haberi
Minibüsleri 8+1 taksiye dönüşen esnaftan İBB önünde eylem haberi
Hendek’te “Geleceğin Şefleri El Ele” yemek yarışması düzenlendi haberi
Trakya Üniversitesinde 1.Toplumsal Katkı Çalışmaları Çalıştayı düzenlendi haberi
“Kardan Aydınlık” dizisinin çekimleri tamamlandı haberi
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VakıfBank, Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan ile sözleşme yeniledi haberi

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Spor Kulübü, kulübün altyapısında yetişen oyunculardan takım kaptanı Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı. Sözleşmesi yenilenen ve sezonu başında takım kaptanlığına getir...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
VakıfBank, Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan ile sözleşme yeniledi haberi

VakıfBank Spor Kulübü, kulübün altyapısında yetişen oyunculardan takım kaptanı Zehra Güneş, Ayça Aykaç Altıntaş ve Sıla Çalışkan'ın sözleşmelerinin yenilendiğini açıkladı.

Sözleşmesi yenilenen ve sezonu başında takım kaptanlığına getirilen milli oyuncu Zehra Güneş, 2011 yılından beri terlettiği sarı-siyahlı formayla uluslararası alanda 2 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası ve 3 CEV Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun yanı sıra 4 Türkiye Ligi, 4 Kupa Voley ve 3 Şampiyonlar Kupası şampiyonluğu yaşadı.

VakıfBank altyapısına 2009 yılında transfer olan ve 2014-2015 sezonu başında A takıma yükselen milli libero Ayça Aykaç Altıntaş, 4 FIVB Kulüpler Dünya Şampiyonası, 4 CEV Avrupa Şampiyonlar Ligi, 4 Sultanlar Ligi, 4 Kupa Voley ve 4 Şampiyonlar Kupası kaldırma coşkusuna ortak oldu.

Sarı-siyahlıların sözleşmesini uzattığı pasör Sıla Çalışkan ise farklı takımlarda forma giymesinin ardından 2024-2025 sezonu öncesi VakıfBank'a geri dönmüştü.

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