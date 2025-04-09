VavaCars, VavaAI Fiyat Endeksi’nin sonuçlarını paylaştı haberi

VavaCars, yapay zeka ile geliştirdiği VavaAI Fiyat Endeksi'nin mart ayı sonuçlarını yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamada paylaşılan VavaCars'ın kamuya açık verilerin analizini yaparak hazırladığı rapora göre, ikinci el araç fiyatları, 2025'in ilk iki ayında gösterdiği durağan performanstan sonra mart ayında yeniden yükselişe geçti. Mart ayında fiyat endeksi yüzde 2,4 arttı.

VavaCars'ın hazırladığı raporda, enflasyon, döviz kuru ve ikinci el araç fiyatlarında bir yıl içinde gerçekleşen değişim oranlarına da yer verildi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre bir yıl içinde toplam enflasyon artışı yüzde 38 olarak gerçekleşti. Son 12 ayda ikinci el araç fiyatları ise yüzde 10,9 artış gösterdi. Öte yandan dolar kuru, bir yıllık süreçte lira karşısında yüzde 17 değerini artırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VavaCars Ticari Grup Başkanı Serdıl Gözelekli, ikinci el otomotiv fiyatlarında iki aylık duraklamanın ardından yeniden bir artış gözlemlediklerini belirtti.

Bu yükselişin başlıca nedenleri arasında, bayram öncesi artan taleple döviz kurundaki yaklaşık yüzde 2,5'lik artışın sıfır araç fiyatlarına yansımasının öne çıktığını kaydeden Gözelekli, şu değerlendirmede bulundu:

“Her zaman olduğu gibi, ikinci el araç fiyatları ile döviz kuru arasındaki güçlü korelasyonun bu dönemde de sürdüğünü gördük. Bu durum, ikinci el otomobillerin döviz karşısındaki yatırım değerini bir kez daha teyit ediyor. Talep göstergeleri ve yaz ayları öncesindeki mevsimsel eğilimler doğrultusunda, piyasalardaki hareketliliğin önümüzdeki aylarda da devam etmesini bekliyoruz.”