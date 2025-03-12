Visa kart kullanıcılarının oyun harcamaları 2024’te Avrupa’da yüzde 16,7 arttı haberi

Visa kart kullanıcılarının Avrupa'da oyun harcamaları 2024'te bir önceki yıla göre yüzde 16,7 arttı.

Şirketten yapılan açıklamada yer verilen verilere göre, oyun harcamalarındaki artış, Visa kart kullanıcılarının harcamalarındaki toplam büyümenin yüzde 40 üzerinde gerçekleşti. Oyun harcamaları, seyahat, moda, tiyatro ve sinema gibi sektörlerden daha hızlı bir büyüme kaydetti.

Veriler, 2024'te oyun harcamalarının seyahatten yüzde 60, modadan yüzde 75 ve tiyatro ile sinemadan yüzde 85 daha fazla arttığını ortaya koydu. Söz konusu artış, “gaming” sektörünün Avrupa'nın en hızlı büyüyen alanlarından biri olduğunu gösterdi.

Türkiye, Visa kart kullanıcıları arasında yüzde 24 ile en yüksek oyuncu payına sahip ülke olarak öne çıktı. Norveç yüzde 17, Danimarka ise yüzde 16 ile Türkiye'yi takip etti. İspanya, “gaming” içeriklerine en çok harcama yapan ülke olurken, Macaristan ise işlem sayısında liderliği aldı.

– Oyun içeriği üreticileri öne çıkıyor

Visa araştırması, içerik üreticilerinin oyun kategorisindeki harcamalar üzerinde giderek artan bir etkisi olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre “gamer”ların yüzde 28'i içerik üreticilerinin harcama kararlarında önemli bir rol oynadığını söylüyor.

Z kuşağının yüzde 70'i haftada en az bir kez oyun içerik üreticileriyle etkileşime giriyor. Ayrıca her 10 oyuncudan üçü ya yayın yapıyor ya da sosyal medyada oyunla ilgili içerik paylaşıyor.

İçerik üretimi giderek daha fazla ilgi görürken, bu kişilerin yüzde 21'i kendini “oyun içeriği üreticisi” olarak tanımlıyor, yarısından fazlası ise gelecekte içerik üreticisi olmayı planladığını belirtiyor.

Visa, “gamer”ların neredeyse yüzde 91'inin, oyun içerik üreticisi olmayı son üç yılda daha çekici bir kariyer olarak görmeye başladığını ortaya koydu. Özellikle Z kuşağı oyuncularının yüzde 70'i haftada en az bir kez oyun içerik üreticileriyle etkileşime giriyor.

Oyun içeriği üreticileri, gelir elde etme konusunda da giderek daha fazla fırsat yakalıyor. İçerik üreticilerinin yüzde 41'i bu faaliyetlerden gelir elde ederken, yüzde 56'sı ise gelecekte gelir elde etmeyi hedeflediğini belirtiyor.

Visa, içerik üreticilerini küçük işletmeler olarak tanıyarak, güvenli ve hızlı ödeme alabilmelerine destek oluyor. Şirket, sunduğu finansal araçlar ve kaynaklarla içerik üreticilerinin ödeme süreçlerini kolaylaştırıyor.

Visa'nın araştırması, oyun sektörünün sadece ekonomiyi canlandırmadığını, aynı zamanda oyuncuların becerilerini de geliştirdiğini ortaya koyuyor. “Gamer”ların yüzde 81'i, oyun oynamanın veya izlemenin problem çözme ve hızlı düşünme becerilerini geliştirdiğini düşünüyor. Oyun içeriği üreticilerinin yüzde 71'i de faaliyetlerinin web tasarımlarını ve dijital becerilerini geliştirdiğini düşünüyor.

– “Oyun ekosistemi artık yeni iş modellerini de destekleyen dev bir ekonomi haline geldi”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Visa Türkiye Genel Müdürü Samile Mümin, oyun dünyasının artık sadece bir eğlence aracı olmadığını, küresel bir kültür haline geldiğini belirtti.

Oyun dünyasının her yaştan bireyin kendini ifade edebildiği dinamik bir sosyal alan olduğunu vurgulayan Mümin, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Bu ekosistem her geçen gün teknolojinin sınırlarını daha da ileriye taşırken, küresel ölçekte önemli bir ekonomiyi de oluşturuyor. Oyun ekosistemi artık yalnızca yaratıcılığı değil, aynı zamanda dijital girişimciliği ve yeni iş modellerini de destekleyen dev bir ekonomi haline geldi. Avrupa'daki 'gamer'lar, özellikle de gençler, bu dijital dünyaya hakim ve yüksek etkileşime sahip bir demografiyi temsil ediyor. Oyun alanındaki içerik üreticilerin rolü de her geçen gün daha da güçleniyor, ekonomiye olumlu katkılar sunma potansiyelleri artıyor. Visa olarak, bu alandaki içerik üreticilerini güçlendirmeye, güvenli, hızlı ve kolay ödeme çözümlerimizle onları destekleyerek, yaratıcılıklarını özgürce ortaya koymalarını sağlamaya devam edeceğiz.”