Viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa’da konser verdi

BURSA (AA) – Alman viyolonsel sanatçısı Raphaela Gromes, Bursa'da dinleyicilerle buluştu.
Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) tarafından Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konseri, şef Orhun Orhon yönetti.
Viyolonsel sanatçısı Gromes, “Valse Triste”, “Çello Konçertosu” ve “Senfoni No:2” gibi eserleri BBDSO eşliğinde seslendirdi.
Gecenin sonunda sanatçı, dinleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.
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