Vize Kaymakamı Balaban, “Aile Yılı” kapsamında ziyarette bulundu haberi

Vize Kaymakamı Kemal Balaban “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Balaban, Hasbuğa köyünde gazi Sıdkı Civelek'i evinde ziyaret etti.

Gazi Civelek ile bir süre sohbet eden Balaban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini belirtti.

Bu kapsamda aile ziyaretleri gerçekleştirdiklerini ifade eden Balaban, ailelerle bir araya gelmeye devam edeceklerini söyledi.

Devletin her zaman şehit ve gazi ailelerinin yanında olduğunu aktaran Balaban, ailenin taleplerini de dinledi.