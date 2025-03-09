Vize’de destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor haberi

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce açılan destekleme ve yetiştirme kursları devam ediyor.
8'inci sınıf öğrencilerine yönelik açılan kursta, öğrenciler Liselere Geçiş Sistemi'ne (LGS) hazırlanıyor.
Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Namık Kemal Ortaokulunda açılan kursu ziyaret etti.
Öğrencilerle bir süre sohbet eden Akdemir, çalışmalar hakkında öğretmenlerden bilgi aldı.
Akdemir, destekleme ve yetiştirme kurslarıyla öğrencilerin bilgilerinin her zaman taze tutulduğunu belirtti.
Öğrencileri geleceğe emin adımlarla hazırladıklarını ifade eden Akdemir, öğrencilerin eğitim hayatlarında başarılara imza atmalarını sağlamak istediklerini kaydetti.
Akdemir, öğrencilerin kursa yoğun ilgi gösterdiğini belirtti.
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