Vodafone Discover Genç Yetenek Programı’nda yeni dönem haberi

Vodafone'un Discover Genç Yetenek Programı'nda yeni dönem başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, başvurular LinkedIn ve Vodafone Kariyer web sitesi üzerinden alınacak ve mart sonuna kadar devam edecek.

Program kapsamında bu yıl yaklaşık 50 genç, Vodafone Türkiye'nin ticari, teknoloji ve kurumsal ekiplerinde tam zamanlı çalışma imkanı elde edecek. Her yıl binlerce başvurunun alındığı program aracılığıyla bugüne kadar 800'ü aşkın genç istihdam edildi.

Bu yıl da adaylar, çevrim içi ön değerlendirme aşamasının ardından yüz yüze gerçekleştirilecek ikinci aşamada “oyunlaştırma” yaklaşımıyla değerlendirilecek. Sürecin bir parçası olarak sanal gerçeklik gözlükleriyle grup mülakatı yapılacak.

Geçen yıl Türkiye'nin dört bir yanından 10 bini aşkın başvurunun alındığı programa 21 farklı üniversiteden 52 genç kabul edilirken, katılımcıların yüzde 65'ini kadınlar oluşturdu.

Üniversitelerin son sınıf öğrencileri, yeni mezunlar ve en fazla bir yıl tam zamanlı iş deneyimi bulunan gençlere yönelik hazırlanan program, tüm Vodafone ülkelerinde ortak standartlarla uygulanıyor. Programa kabul edilen genç yetenekler için kapsamlı bir eğitim ve gelişim süreci yürütülüyor.

Katılımcılar, ilk yıl içinde farklı bölümlerde iki rotasyon yaparak hem teknoloji ve telekomünikasyon sektörünü hem de Vodafone'u yakından tanıma imkanı buluyor. Katılımcılar ayrıca şirket içi ilanlarla farklı yerel ve uluslararası kariyer fırsatlarını değerlendirebiliyor.

Program kapsamında genç yetenekler teknik ve yetkinlik bazlı gelişimlerini destekleyen çevrim içi ve yüz yüze eğitimlere katılıyor. Katılımcılara MIT, Harvard Business Publishing ve Skillsoft gibi global dijital kaynaklardan yararlanma imkanı sunulurken, mentörlük ve proje bazlı gelişim fırsatları da sağlanıyor.

– 800'den fazla genç istihdam edildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, Vodafone'da geleceğin liderleri olarak gördükleri genç yetenekleri keşfetmeyi ve organizasyonlarına katmayı önemsediklerini belirtti.

Güler, Vodafone'un global çapta uyguladığı Discover Genç Yetenek Programı aracılığıyla yeni mezun işe alımlarını gerçekleştirdiklerini aktararak, “18 yıl önce 3 kişiyle başlattığımız bu program sayesinde yüksek potansiyelli gençleri Vodafone'a kazandırarak, hem yerel hem de uluslararası kariyer olanaklarından faydalanmalarını sağlıyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında bugüne kadar 800'den fazla gencin istihdam edildiği bilgisini paylaşan Güler, “Kariyerine Discover olarak başlayan ve şu an Vodafone Liderlik Ekibimizde yer alan çok sayıda çalışma arkadaşımız bulunuyor.Tüm gençleri, programımızın yeni dönemi için başvuruda bulunmaya davet ediyoruz.” açıklamalarında bulundu.