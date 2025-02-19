WPW sendromundan 3 boyutlu haritalama yöntemiyle kurtuldu haberi

HAMDİ DİNDİREK – Çocukluğundan beri kalbinde ritim bozukluğu olan, bir süredir Wolf Parkinson White (WPW) sendromuyla mücadele eden 40 yaşındaki Bilal Görbil, 3 boyutlu haritalama yöntemiyle gerçekleştirilen ameliyat sayesinde sağlığına kavuştu.

Kalbindeki ritim bozukluğu nedeniyle küçük yaşlardan itibaren yaşamı olumsuz etkilenen Görbil, 2016'dan bu yana WPW sendromuyla mücadele ediyordu.

Ankara ve İstanbul'da birçok hastanede tedavi görmesine rağmen olumlu bir sonuç alamadığı için Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne başvuran Görbil, burada Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdulkadir Uslu ve ekibinin uyguladığı açık cerrahi ve 3 boyutlu haritalama yöntemi sayesinde başarılı bir ameliyatın ardından hastalığını geride bıraktı.

– “Nabzım 200'lere kadar çıktığında panik oluyordum”

Tedavisinin ardından AA muhabirine konuşan Görbil, çocukluk yıllarında başlayan WPW sendromu nedeniyle sürekli hastanelere gittiğini, nabzının 200'lere kadar çıktığını ve bu durumun kendisini çok yorduğunu söyledi.

Daha önce Ankara ve İstanbul'daki hastanelerde 3 kez ablasyon işlemi yapıldığını ancak hiçbirinin başarılı olmadığını dile getiren Görbil, “Bu süreç psikolojik olarak beni yormaya başladı, 'Bu hastalık geçecek mi, yoksa hep bununla mı yaşayacağım?' diye düşündüm.” ifadelerini kullandı.

Görbil, Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Doç. Dr. Abdulkadir Uslu ile tanışınca umutlandığını belirterek, “Doktor hastalığa uzun uzun değindi, her şeyi anlattı, 'Bunu başaracağım.' dedi. Ben de ona inandım. Sağ olsun, ameliyatımız başarılı geçti, bu hastalığı bitirdik.” dedi.

Tedavi sonrası hayatında büyük bir değişim yaşadığını ifade eden Görbil, “Bu hastalık normal yaşantımı çok etkiliyordu. Nabzım 200'lere kadar çıktığında panik oluyordum. Kafeinli şeylerden hep uzak durmuştum. İlk içtiğim kahve eşimin yaptığı tuzlu kahve olmuştu, onun dışında bu yaşıma kadar hiç içmemiştim. Artık kahvemi de içiyorum, herhangi bir sıkıntım da kalmadı, şükürler olsun.” diye konuştu.

Bilal Görbil, benzer hastalıkla mücadele edenlerin umutlarını kaybetmemeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

– Yüz bin kişiden birinde görülebiliyor

Görbil'in ameliyatını gerçekleştiren Doç. Dr. Abdulkadir Uslu ise WPW sendromunun, yaklaşık yüz bin kişiden birinde görülebilen ve basit bir yöntemle teşhis edilebilen ritim problemi olduğunu söyledi.

Bu hastalığın tedavisinde “yakma” işlemi denilen yöntemle doğuştan itibaren kalpteki ekstra bir ileti yolunun ortadan kaldırıldığını anlatan Uslu, birçok merkezde “ablasyon” denilen bu klasik tedavinin uygulanabildiğini belirtti.

Hastalığın radyofrekans ablasyon, 3 boyutlu haritalama, konvensiyonel yöntemlerle, kalbin ileti sistemine yakın olması durumunda ise dondurarak ablasyon yöntemiyle tedavi edilebildiğini söyleyen Uslu, şunları kaydetti:

“Bu kadar basit bir tedavi yöntemi olan ve bu kadar basit teşhis edilen bir hastalık için farkında olmak yeterli. Mutlaka herkesin hayatında bir kez, hiçbir şikayeti olmasa da elektrokardiyografik değerlendirme yaptırmasında fayda var. Çünkü bazen şikayetler çok ileri dönemlerde ortaya çıkabiliyor ancak doğuştan itibaren elektrokardiyografide görülebilecek bir rahatsızlık.”

– “3 boyutlu haritalamayla hastamızı bu sıkıntıdan kurtardık”

Bilal Görbil'i diğer hastalardan ayıran duruma dikkati çeken Uslu, Görbil'in 3 farklı merkezde başarısız ablasyon işlemi sonrası kendilerine yönlendirildiğini ve ekokardiyografi ile kalbindeki bir kasta yırtılma tespit ettiklerini aktardı.

Uslu, “Ablasyon tedavisinde merkezden merkeze değişen farklı yaklaşımlar olabiliyor. Örneğin, bu hastada kas yırtılmasına da sebep olduğunu düşündüğümüz retrogard aortik yaklaşımla WPW ablasyon tedavisi uygulanmaya çalışılmış. Bu kas hasarı sonrasında ileri derecede kalpteki mitral kapakta kaçak mevcuttu. Dolayısıyla biz önce bu hastada 3 boyutlu haritalama ile kapalı yöntemle radyofrekans ablasyon planladık.” dedi.

Uslu, hastaya yönelik ilk işlemlerinde söz konusu ekstra aksesuar yolun, kalbin dış yüzeyinden geldiğini düşündüren sinyaller gördüklerini ve ablasyon tedavisi uyguladıklarını ancak işlemin başarısız olduğunu anlattı.

Bunun üzerine kalp kapağının ameliyat edeceği esnada eş zamanlı olarak konvensiyonel yöntemler ile aksesuar yolu ortadan kaldırmak için operasyon yaptıklarını vurgulayan Uslu, bu işlemle de kalpteki aksesuar yolu ortadan kaldıramadıklarını ifade etti.

Uslu, cerrahi operasyondan bir gün sonra tekrar kalbin dış yüzeyinden girdiklerini ve epikardiyal WPW sendromunu 3 boyutlu haritalama ile başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Hastanın kalp ritminin normal insanlarla aynı duruma geldiğini kaydeden Uslu, “Kesinlikle bu aksesuar yolun ortadan kaldırılması gerekiyordu. 3 boyutlu haritalamayla başarılı bir şekilde bu yolu, kalbin dış yüzünden girerek halletmiş olduk.” diye konuştu.

Görbil'in cerrahi operasyon sonrasında ciddi çarpıntılar yaşadığını aktaran Uslu, “Bu taşikardilerden dolayı ileride kalp yetmezliği gelişebilecek, ritim bozukluğu da eklendiğinde WPW sendromu ölümcül olabilecek bir problemdi. Dolayısıyla, biz hemen kalbin etrafında yapışıklıklar oluşmadan, 3 boyutlu haritalamayla dış yüzeyinden bu işlemle hastamızı sıkıntıdan kurtardık.” ifadelerini kullandı.