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Wushuda hedef 2025’te madalya rekorunu tazelemek haberi

- Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz: - "Milli takımlarımızı belirleme çalışmaları ve ilk etap kamplarımız başlamış durumda. İnşallah bu yıl da büyük başarılar alacağız. Yine madalya rekorlarıyla bu seneyi kapatmayı düşünüyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Wushuda hedef 2025’te madalya rekorunu tazelemek haberi

İBRAHİM YOZOĞLU – Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkanı Abdurrahman Akyüz, milli takımları belirleme çalışmalarının ve ilk etap kamplarının başladığını belirterek, “İnşallah bu yıl da büyük başarılar alacağız. Yine madalya rekorlarıyla bu seneyi kapatmayı düşünüyoruz.” dedi.

Akyüz, AA muhabirine, 22-23 Mart'ta 12 ülkeden sporcuların katılımıyla Litvanya'da yapılan Baltık Açık Wushu Kung Fu Uluslararası Şampiyonası'nda milli takımın 8 altın ve 2 gümüş madalya kazanarak önemli başarıya imza attığını söyledi.

Bu şampiyonalarda başarı kazanmanın önemli olduğunu belirten Akyüz, “Bu tür organizasyonlar bizim için önemli çünkü bütün Avrupa ülkeleri ve diğer ülkeler bu şampiyonalara katılabiliyor. Sporcularımız iyi bir başarı elde etti. Bu bizim için bir başlangıç inşallah.” diye konuştu.

– “Avrupa'nın en iyisiyiz”

Abdurrahman Akyüz, 7-14 Eylül'de Brezilya'da 17. Dünya Wushu Şampiyonası'nın, 14-20 Ekim'de de Çin'de 10. Dünya Kung Fu Şampiyonası'nın düzenleneceğini dile getirerek, yıl içerisinde Uluslararası Türkiye Açık Wushu Kupası'nın yapılacağını kaydetti.

Sporcuların bu şampiyonalara hazırlanmaya başladığını anlatan Akyüz, “Milli takımlarımızı belirleme çalışmaları ve ilk etap kamplarımız başlamış durumda. İnşallah bu yıl da büyük başarılar alacağız. Yine madalya rekorlarıyla bu seneyi kapatmayı düşünüyoruz. Dünya ülkeleri arasında Türkiye'nin iyi bir yeri var. Avrupa'da zaten her zaman takım halinde şampiyonuz. Avrupa'nın en iyisiyiz. Dünya ülkeleri arasında da keyfiyet olarak, güç olarak ilk beş ülke arasındayız.” ifadelerini kullandı.

Akyüz, Türkiye'de federasyona kayıtlı 35 bini aktif 180 bin lisanslı sporcu bulunduğunu dile getirdi.

Uluslararası organizasyonları Türkiye'de düzenleme çalışmaları da yürüttüklerini aktaran Akyüz, 15 Temmuz Şehitleri 8. Açık Balkan Wushu Şampiyonası'nı Antalya'da yapmayı planladıklarını sözlerine ekledi.

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