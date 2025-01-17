Yalova’da 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

YALOVA (AA) – Yalova'da bir evin bahçesinde 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il genelinde uyuşturucu madde nakli, sevkiyatı ve ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yürütülen operasyonda şüpheliler C.Ö. ve A.Ö. gözaltına alındı, ikametlerinde arama yapıldı.

Narkotik dedektör köpeği “Zeytin” ile yapılan aramalarda, şüphelilere ait bir evin bahçesinde üstü sac ile kapatılmış torbada 9 kilo 730 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edileceği belirtildi.