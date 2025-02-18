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Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu’ndan Yüceer’e ziyaret haberi
1. Ordu Komutanı Orgeneral Tokel’den Vali Aktaş’a ziyaret haberi
Bursa’da Osman Hamdi Bey’in tablolarının yorumlandığı eserlerden oluşan sergi açıldı haberi
Yalova’da bulundukları cip çamura saplanınca mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi
Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde çocuk diyaliz ünitesi hizmete başladı haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da tersanede gemi tamiri sırasında yaşanan patlamada 4 işçi yaralandı haberi
Tekirdağ’da girişimci kadınlara e-ticaretle pazarlama eğitimi verildi haberi
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Yalova’da bulundukları cip çamura saplanınca mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çamura saplanan cipte mahsur kalan 2 kişi ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.İlçedeki Gacık ile Laledere köyleri arasında cip ile girdikleri arazide çamura saplanarak mahsur kalan M.A. (45) ile Ç....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da bulundukları cip çamura saplanınca mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı haberi

Yalova'nın Çiftlikköy ilçesinde çamura saplanan cipte mahsur kalan 2 kişi ekiplerin 6 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.

İlçedeki Gacık ile Laledere köyleri arasında cip ile girdikleri arazide çamura saplanarak mahsur kalan M.A. (45) ile Ç.Ç. (43), 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi.

Bölgeye sevk edilen jandarma ve Çiftlikköy Belediyesine bağlı itfaiye görevlileri, 6 saatlik çalışmayla, mahsur kalan bu kişilerin aracını çamura saplandığı alandan çıkardı.

Ekipler, sağlık durumu iyi olan M.A. ile Ç.Ç. ve araçlarını güvenli bölgeye ulaştırdı.

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