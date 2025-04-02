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Yalova’da evde çıkan yangın söndürüldü haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kaytazdere beldesi Kurtuluş Caddesi'nde şehit Piyade Er Erol Şafak'ın ailesine ait evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üz...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da evde çıkan yangın söndürüldü haberi

Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaytazdere beldesi Kurtuluş Caddesi'nde şehit Piyade Er Erol Şafak'ın ailesine ait evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. Yangında evde bulunanlar vatandaşların yardımıyla çıkarıldı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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