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Yalova’da evde çıkan yangın söndürüldü haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesindeki bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kaytazdere beldesi Kurtuluş Caddesi'nde şehit Piyade Er Erol Şafak'ın ailesine ait evde henüz bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. İhbar üz...