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Yalova’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova v...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla yakalanan 4 zanlı tutuklandı haberi

Yalova'da göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Yalova ve çevre kentlerde göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, düzensiz göçmenlerin Avrupa'ya geçişlerini organize ettikleri belirlenen Z.O, A.K, M.M, E.S, G.A. ve S.B'yi gözaltına aldı.

Şüphelilere ait adreslerde yapılan aramalarda yaklaşık 2 milyon lira, dijital materyal, ajanda ve not defterleri ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılan zanlılardan Z.O, A.K, M.M ve E.S, tutuklandı, diğer 2 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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