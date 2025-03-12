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Yalova’da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor haberi

- Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye yat ihraç eden girişimci Emine Aslan: - "Kadınların başaramayacağı ve yapamayacağı hiçbir iş yok. Denizcilik sektörü de daha çok kadının olması gereken bir sektör. Özellikle yat sektörü estetik gerektiren bir iş"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da kadın girişimcinin ürettiği yatlar 4 ülkeye ihraç ediliyor haberi

SITKI YILDIZ – Yalova'da 2016'da yat sektörüne adım atan kadın girişimci, ürettiği yatları Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye ihraç ediyor.

Bazı sektörlerde yönetici pozisyonunda çalışan, 1 çocuk annesi Emine Aslan (46), 2016'da yat üreticisi olmaya karar verdi.

Yalova'da kurduğu tesiste dönemine göre 60'ı bulan çalışanıyla yat imalatına başlayan Aslan, 6 farklı büyüklük ve özellikte yıllık 60'ın üzerinde yat üretiyor.

Yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda fuara katılan Emine Aslan, Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye ihracat yapıyor.

Aslan, AA muhabirine, 2016'da 5,5 metrelik VIP yat üretimiyle bu sektöre adım attıklarını söyledi.

Sonrasında 7 metrelik bir yat daha üretip fuarlara katıldıklarını belirten Aslan, “Bu fuarlardan aldığımız olumlu geri dönüşler, müşterilerimizin beğenisi, teknelerimizin dengeli olması bizi daha da motive etti. Bu işi ilerleterek farklı model ve ihtiyaçlara yönelik içerikler oluşturmaya başladık.” diye konuştu.

AR-GE çalışmalarıyla 8, 9 ve 11 metrelik yatlar da ürettiklerini anlatan Aslan, “5 farklı patenti olan bir AR-GE ürünümüz var.” dedi.

Aslan, bot fuarlarında kendisini görenlerin şaşırdığını dile getirerek, “Kadınların her sektörde olduğu gibi bu sektörde de başarılı olabileceğini kanıtlamak istedim.” ifadesini kullandı.

– “Kadın olarak kendi adıma çok gururluyum”

Aslan, kadınların elinin değdiği her yerin güzelleştiğini belirterek, şöyle devam etti:

“Burada fiziksel olarak kadın olmanın avantajlarını, dezavantajlarını da yaşadım ama en büyük avantaj teknelerimizin yapımındaki tasarımsal dokunuşlarımız, renklerimiz. Bu farklılık son kullanıcıya da yansıdı. Bizim kullanıcılarımız da çok mutlu oldu ve güzel tepkiler aldık. Kadınların başaramayacağı ve yapamayacağı hiçbir iş yok. Denizcilik sektörü de bence bunlardan bir tanesi ve daha çok kadının olması gereken bir sektör. Özellikle yat sektörü estetik de gerektiren bir iş. Dolayısıyla kadın olarak kendi adıma çok gururluyum. İyi ki böyle bir sektöre girmişim ve iyi ki şu anda insanlara bu hizmeti götürebiliyorum.”

Kadınların kendilerine güvenmesi gerektiğini vurgulayan Aslan, “Herkesin dışarı çıkıp kendindeki gücü yansıtabileceği işlerde olması gerektiğini düşünüyorum. Bizler varlık olarak da çok güçlüyüz. Geçmişten bugüne kadınların girdikleri her sektörde ne kadar güzel işler yaptıklarını görebiliyoruz.” dedi.

Aslan, tüm kadınların gerekli güç ve cesarete sahip olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

“Bu sektöre girerken birinci hayalim Türkiye sularında minimumda 100 adet Moss Yat markasıyla tekne yüzdürmekti. Bu hayalimizi gerçekleştirdik ve şu an 200'ün üzerinde yüzen teknemiz var. Artık yurt dışındayız, ihracat yapıyoruz. Polonya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri ve ABD'ye distribütörlükler veriyoruz. Bunu artırmak, dünya markası haline gelmek, Türkiye'nin ismini dünyada birçok noktada duyurmak istiyorum. En büyük hayalim bu.”

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