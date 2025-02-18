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Yalova’da kadınların ördüğü bereler Muş’taki askerlere gönderildi haberi

YALOVA (AA) - Soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçik için Yalovalı iki kadının ördüğü bereler, Muş'taki askerlere ulaştırıldı.Yalova Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çınarcık ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat ...