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Çanakkale’de sağanak nedeniyle yıkılan köprünün yapımına başlandı haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımına poyraz engeli haberi
Tekirdağ’da ilkokul öğrencilerine polislik mesleği tanıtıldı haberi
Tekirdağ’da kadın kursiyerlerin el emeği seramik ürünler sergilendi haberi
Sakarya’da su kanalına devrilen araçta 1 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ’da kurusıkı tabancayla havaya ateş eden 2 şüpheli gözaltına alındı haberi
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Yalova’da kadınların ördüğü bereler Muş’taki askerlere gönderildi haberi

YALOVA (AA) - Soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçik için Yalovalı iki kadının ördüğü bereler, Muş'taki askerlere ulaştırıldı.Yalova Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çınarcık ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da kadınların ördüğü bereler Muş’taki askerlere gönderildi haberi

Soğuk bölgelerde görev yapan Mehmetçik için Yalovalı iki kadının ördüğü bereler, Muş'taki askerlere ulaştırıldı.

Yalova Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Çınarcık ilçesinde ikamet eden 65 yaşındaki Selma Özmen ve 74 yaşındaki Sabahat Bağdat, evlerinde ördükleri bereleri soğuk bölgelerde görev yapan askerlere göndermek istedi.

Askeri yetkililerle irtibat kuran iki kadının ördüğü 81 bere, Yalova İl Jandarma Komutanlığı yetkililerince alınarak Muş İl Jandarma Komutanlığına gönderildi.

Muş İl Jandarma Komutanlığı tarafından teslim alınan bereler, Sultan Alparslan Üs Bölgesi'ndeki jandarma personeline dağıtıldı.

Askerler, telefonla görüntülü görüştükleri Özmen ve Bağdat'a teşekkür etti.

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