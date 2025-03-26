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Yalova’da kaybolan Alzheimer hastası bulundu haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası bulundu.Kurtköy köyünde dün akşam saatlerinde 81 yaşındaki Alzheimer hastası İrfan Hakkı Uğur'un kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.İhbar üzerine başlatılan a...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da kaybolan Alzheimer hastası bulundu haberi

Yalova'da kayıp olarak aranan Alzheimer hastası bulundu.

Kurtköy köyünde dün akşam saatlerinde 81 yaşındaki Alzheimer hastası İrfan Hakkı Uğur'un kaybolması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmalarına Yalova, Bursa ve Sakarya'dan gelen AFAD ekipleri, jandarma, UMKE, İHH, ANDA, BEŞİR, YSAK, SES, K-77, MAGDER, TURKUAZ arama kurtarma ekipleri katıldı.

Arama kurtarma faaliyetlerinde ayrıca 2 termal drone ve 1 iz takip arama köpeği aktif görev aldı.

Gece boyunca aralıksız süren arama çalışmaları sonucunda ekipler, Uğur'u Atpazarı mevkisinde buldu.

Uğur, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından sağlık kontrolü için hastaneye götürüldü.

Yalova İl Afet ve Acil Durum Müdürü Cem Erdoğan, arama kurtarma çalışmalarına katılan tüm ekiplere ve duyarlılık gösteren vatandaşlara teşekkür ederek, benzer durumlarda erken ihbarın önemine dikkati çekti.

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