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Yalova’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 dolandırıcı tutuklandı haberi
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Bursa’da “Solistler Geçidi” konseri verildi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı haberi
İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi haberi
Japon hava yolu şirketi All Nippon’un yer hizmetlerini TGS üstlendi haberi
Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi haberi
Basketbol: ING Erkekler Türkiye Kupası haberi
İBB Meclisinde belediyenin bazı taşınmazlarının satışı onaylandı haberi
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Yalova’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 dolandırıcı tutuklandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandıran 7 kişiden 5'i tutuklandı.Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdur G.E.'ye adına sahte kimlik çıkarıldığını ve bu kimliğin birçok olayda...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 dolandırıcı tutuklandı haberi

Yalova'da kendilerini polis, savcı olarak tanıtarak bir kadını dolandıran 7 kişiden 5'i tutuklandı.

Kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan şüpheliler, mağdur G.E.'ye adına sahte kimlik çıkarıldığını ve bu kimliğin birçok olayda kullanıldığı bahanesiyle banka hesaplarında bulunan para ve altınları çekmesini istedi.

G.E'nin toplamda 35 milyon 418 bin lira dolandırıldığını tespit etmesiyle, Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yalova, İstanbul, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Konya olmak üzere 5 ayrı ilde “KILIÇ-1” adı verilen eş zamanlı operasyonda, S.A, M.A, M.U, M.A, İ.H.Ö, M.A. ve A.T. gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve üst aramalarında 8 cep telefonu ve 8 sim kart ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.U, M.A, İ.H.Ö, A.T. ve M.A. tutuklandı, S.A. ile M.A. adli kontrol şartıyla salı verildi.

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