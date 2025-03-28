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Yalova’da servis şoförü bulduğu parayı zabıtaya teslim etti haberi

YALOVA (AA) - Yalova'nın Altınova ilçesinde servis şoförlüğü yapan kişi, yolda bulduğu parayı zabıta ekiplerine teslim etti.İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'nde 8 bin lira bulan servis şoförü, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.Zabıtan...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da servis şoförü bulduğu parayı zabıtaya teslim etti haberi

Yalova'nın Altınova ilçesinde servis şoförlüğü yapan kişi, yolda bulduğu parayı zabıta ekiplerine teslim etti.

İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'nde 8 bin lira bulan servis şoförü, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.

Zabıtanın yaptığı araştırmada paranın N.B'ye ait olduğu belirlendi.

Ekipler, parayı sahibine teslim etti.

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