Yalova’da servis şoförü bulduğu parayı zabıtaya teslim etti haberi

Yalova'nın Altınova ilçesinde servis şoförlüğü yapan kişi, yolda bulduğu parayı zabıta ekiplerine teslim etti.
İlçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Bursa Caddesi'nde 8 bin lira bulan servis şoförü, durumu zabıta ekiplerine bildirdi.
Zabıtanın yaptığı araştırmada paranın N.B'ye ait olduğu belirlendi.
Ekipler, parayı sahibine teslim etti.
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