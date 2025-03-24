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Yalova’da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda il merkezi ile Al...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da uyuşturucu operasyonlarında 2 zanlı tutuklandı haberi

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik sürdürülen çalışmalar sonucunda il merkezi ile Altınova ve Çiftlikköy ilçelerinde belirlenen adreslere operasyonlar düzenledi.

5 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonlarda, 145 gram sentetik uyuşturucu, 108 gram esrar, 5 gram kokain, 21 sentetik uyuşturucu hap, 450 mililitre uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal madde, 4 uyuşturucu kullanma aparatı, kurusıkı tabanca ve 48 fişek ele geçirildi.

Jandarmada işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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