Paylaş

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Samanlı köyünde yaşayan O.E. ve G.E'nin evlerinde uyuşturucu imal ederek satışını yaptıkları bilgisine ulaşt...