HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi

YALOVA (AA) - Yalova'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı.Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Termal ilçesinde ikamet eden S.K, O.K, R.D, S.İ. ve H.K'nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukla...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yalova’da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı haberi

Yalova'da düzenlenen operasyonda bir miktar uyuşturucuyla yakalanan 5 zanlıdan biri tutuklandı.

Yalova Jandarma Komutanlığı ekipleri, Termal ilçesinde ikamet eden S.K, O.K, R.D, S.İ. ve H.K'nin evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları ve ticaretini yaptıkları bilgisine ulaştı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Termal İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin ilçedeki evleri ve araçlarında yaptığı aramada, 2 bin 366 hap, 23 gram sentetik uyuşturucu, hassas terazi, uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, 41 fişek ve 2 cep telefonu ele geçirdi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.K. tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İlgili Haberler

Bilecik’te İkinci İnönü Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 19:14

Bilecik’te İkinci İnönü Zaferi’nin 104’üncü yıl dönümü kutlandı haberi

Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 19:14

Anadolu Otoyolu’nda bayram tatili dönüş hareketliliği kısmen başladı haberi

Tekirdağ’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 17:14

Tekirdağ’da otomobilin çarptığı kadın yaralandı haberi

Bursa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 16:24

Bursa’da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı haberi

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Edirne’de sahipsiz hayvanlar için yapılacak doğal yaşam alanını inceledi haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 16:20

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Edirne’de sahipsiz hayvanlar için yapılacak doğal yaşam alanını inceledi haberi

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bayram yoğunluğu yaşandı haberi
Yerel
1 Nisan 2025, 15:34

Tarihi Gelibolu Yarımadası’nda bayram yoğunluğu yaşandı haberi

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli’nde konuştu: haberi İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Kırklareli’nde konuştu: haberi Bursa’da servis minibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı haberi Bursa’da servis minibüsünün devrildiği kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı haberi