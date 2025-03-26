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Yapay zeka destekli sistem, çene cerrahisinde kişiye özel çözümler üretiyor haberi

- Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinden Doç. Dr. Nurettin Diker: - "Cerrahi planlama için eksik bölgelerin 3 boyutlu olarak yeniden modellenmesi gerekiyor, yapay zeka, bu süreci saniyeler içinde otomatik hale getiriyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yapay zeka destekli sistem, çene cerrahisinde kişiye özel çözümler üretiyor haberi

Biruni Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Hastanesinden Doç. Dr. Nurettin Diker, ağız, diş ve çene cerrahisinde kullanılmaya başlanan yapay zeka destekli 3 boyutlu (3D) çene rekonstrüksiyon sistemi sayesinde eksik kemik yapılarının dijital ortamda tamamlandığını belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Nurettin Diker, sistem sayesinde, ameliyat planlamalarının hızlı ve doğru yapılabildiğini aktardı.

Yapay zeka teknolojisinin hastanın bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerini analiz ederek, eksik bölgeleri tamamladığını anlatan Diker, yöntemin çene cerrahisinde önemli bir ihtiyacı karşıladığını vurguladı.

Diker, travma, tümör, kist ya da ileri kemik erimesi gibi durumlarda çene kemiğinde ciddi kayıpların oluşabildiğine işaret ederek, “Cerrahi planlama için bu eksik bölgelerin 3 boyutlu olarak yeniden modellenmesi gerekiyor, yapay zeka, bu süreci saniyeler içinde otomatik hale getiriyor.” ifadelerini kullandı.

Yapay zekayla üretilen 3D modellerin implant öncesi kemik desteği gereken vakalarda büyük kolaylık sağladığına dikkati çeken Diker, “Oluşturulan 3 boyutlu model sayesinde kişiye özel implant tasarımları daha hızlı yapılabiliyor. Bu da hem cerrahi süreci kısaltıyor hem de başarı oranını artırıyor. Özellikle ileri düzey kemik kayıplarında geleneksel yöntemler oldukça zaman alıyordu.” değerlendirmesinde bulundu.

Diker, yapay zekayla, çene cerrahisi uygulamalarının sadece ameliyat öncesi değil, tedavi sonrası iyileşme sürecinde de hasta konforunu artırdığını belirterek, “Bu sistem, manuel planlamalardan doğabilecek hataları en aza indiriyor. Aynı zamanda estetik açıdan daha başarılı sonuçlar elde edebiliyoruz. Diş hekimliği alanında bu teknolojinin çok yakın bir gelecekte standart hale geleceğini düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Sistemin klinik vakalarda aktif olarak kullanılmaya başlandığını aktaran Diker, hasta geri bildirimlerinin olumlu olduğunu vurguladı.

Diker, yapay zeka destekli sistem sayesinde daha kısa sürede, kişiye özel çözümler üretebildiklerine işaret ederek, özellikle büyük kemik kaybı yaşayan hastalar için bu teknolojinin umut verici olduğunu kaydetti.

Yapay zekanın diş hekimliği uygulamalarında gelecekte daha geniş bir kullanım alanına sahip olacağına işaret eden Diker, hastaya özel, hızlı ve güvenli tedavilerin artık dijital sistemlerle mümkün hale geldiğini anlattı.

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