Yapı Kredi Portföy’den yatırımcılara 4 yeni fon haberi

Yapı Kredi Portföy, yatırımcılarının ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak ürün portföylerini çeşitlendirmek amacıyla bünyesine 4 yeni fon eklediğini duyurdu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Yapı Kredi Portföy, yatırımcılarına sunduğu fon yelpazesini genişletmeye devam ediyor.

Yapı Kredi Portföy, yenilikçi ve farklı risk profillerini hedefleyen stratejilerle halka arz edilen fonları arasına “Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest (Döviz) Fonu” (YBH), “Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu” (YMH), “Yapı Kredi Portföy Florya Serbest (Döviz-Avro) Fonu” (FLS) ve “Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest Fonu”nu (YHI) ekledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yapı Kredi Portföy Genel Müdürü Müge Peker, ürün portföylerini çeşitlendirmeye devam ettiklerini belirterek, “Uzman yönetici kadromuz, kaliteli hizmet anlayışımız ve yenilikçi yaklaşımımızla yatırımcılarımızı farklı stratejilere sahip fonlarımızla bir adım öne taşımaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Halka arzları geçen ay tamamlanan, değişen ekonomik konjonktüre uyumlu şekilde oluşturdukları 4 yeni fonu müşterilerle buluşturduklarını kaydeden Peker, Yapı Kredi Portföy 5-15 Yıl Vadeli Serbest Fonu'nda yatırım stratejisinin, döviz cinsinden para ve sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak üzerine kurulu olduğunu, fon toplam değerinin en az yüzde 80'inin, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile yerli ihraççılar tarafından döviz cinsinden ihraç edilen 5-15 yıl arası borçlanma araçları ve kira sertifikalarına yatırıldığını belirtti.

Peker, Yapı Kredi Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Serbest Fonu'nun, yatırım stratejisi doğrultusunda, BIST'te işlem gören ortaklık paylarının yarattığı getiriyle Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) endekslerinde açılan borsa yatırım fonlarındaki pozisyonlardan kazanılan getiriyi birleştirdiğini, bu fonla lira bazında mevduat üzeri mutlak getiri elde etmeyi planladıklarını bildirdi.

Yapı Kredi Portföy Florya Serbest Fonu'nda fon toplam değerinin en az yüzde 80'inin, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından avro cinsinden ihraç edilen borçlanma araçlarına yatırıldığına işaret eden Peker, “Bu fon, aynı zamanda yabancı borsa yatırım fonlarında pozisyon alarak yabancı hisse senedi endekslerinin getirisinden yatırımcılarına avro para biriminden getiri sağlamayı hedefliyor.” değerlendirmesini yaptı.

Sektör odaklı tematik fonlarına, ilerleyen dönemde büyüme potansiyeliyle öne çıkan inşaat sektörünü eklediklerini aktaran Peker, şunları kaydetti:

“Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest Fonumuz ile Borsa İstanbul'da işlem gören ve inşaat sektöründe faaliyet gösteren şirketlerin büyüme olanaklarına ortak olarak, kıstas üstü getiri elde etmeyi amaçlıyoruz. Farklı stratejilere sahip, zengin ürün portföyümüzle, önümüzdeki dönemde de yenilikçi adımlarımızla hizmet kalitemizi daha da ileri taşımaya devam edeceğiz.”