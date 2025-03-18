Yerli girişim “Cross4Cloud” bulut teknolojileri alanındaki inovasyonuyla dünyaya açılıyor haberi

MUHAMMET FATİH KABASAKAL/ABDULKADİR GÜNYOL – Yeni nesil bulut teknolojileri alanında çalışmalar yürüten yerli girişim Cross4Cloud, birden fazla bulut servis sağlayıcısını tek bir ekrana taşıyan inovasyonuyla dünyaya açılıyor.

Cross4Cloud kurucu ortağı Ercan Yeşil, konuya ilişkin AA muhabirine, Ekim 2021'de 4 ortakla kurdukları girişimin 25 kişilik bir ekiple yeni nesil bulut teknolojileri alanında çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Yeşil, şirketin, aynı anda birden fazla bulut servis sağlayıcısını tek bir ekrana taşıyan bir platform geliştirmesiyle globalde öne çıktığını dile getirdi.

Cross4Cloud ile Amazon Web Services (AWS), Google Cloud Platform (GCP) ve Microsoft Azure gibi dünyada kullanılan majör bulut sağlayıcılarını tek bir noktadan yönetme imkanı sağladıklarını ifade eden Yeşil, girişimlerinin aynı zamanda finansal operasyonların takibi, iyileştirmelerin yapılması, fiyat ve performans optimizasyonlarının gerçekleştirilmesi gibi imkanlar sunduğunu söyledi.

Yeşil, “Tüm bunları yönetirken aynı zamanda ortaya çıkabilecek güvenlik açıklarını global standartlara göre tarayıp kullanıcının önüne sunan ve bunları nasıl düzeltebileceklerini ortaya koyan bir teknolojiyiz.” dedi.

– “Bulut teknolojisinin ekonomik büyüklüğü 1 trilyon dolar”

Bulut teknolojilerinin küreselde 1 trilyon dolara yakın büyüklüğe sahip bir pazar olduğunu dile getiren Yeşil, kullanıcıların yüzde 80'inden fazlasının AWS, GCP ve Azure bulut sağlayıcılarını aynı anda kullandığını, getirdikleri çözümle söz konusu platformları bir araya toplayarak şirketlerin üzerindeki organizasyonel yükü ortadan kaldırdıklarını anlattı.

Yeşil, veri güvenliği konusuna büyük önem verdiklerine dikkati çekerek, “Yapmış olduğumuz bütün geliştirmeleri belirli güvenlik standartları ölçüsünde gerçekleştiriyoruz. Şu ana kadar almış olduğumuz ISO 27001 ve Cloud Security Alliance (CSA) Star Belgesi gibi belgelerle bunu kanıtladık. Türkiye'de bu belgeyi alan yedinci şirketiz ve bu güvenlik standartlarını ortaya koyan bir şirket olarak küreselde geçerli bulut güvenliğini ortaya koyan belgeleri almaya da devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.

Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) süreçlerini de resmi olarak başlattıklarını vurgulayan Yeşil, globalde veri güvenliği konusunda alınması gereken bütün önlemleri aldıklarını ve ayrıca bu noktada sertifikasyonları da tamamladıklarını söyledi.

Yeşil, Cross4Cloud'un genç, dinamik ve globaldeki temaslarını hızlı bir şekilde geliştiren bir şirket olduğunu anlatarak, şöyle devam etti:

“Yerelde Turkcell ve Koç Grubu gibi firmalarla temaslarımız olmakla birlikte, globalde yakın zamanda SoftwareOne şirketiyle imzalamış olduğumuz bir stratejik işbirliği sözleşmemiz var. Kendileri dünyada AWS, GCP ve Azure gibi bulut sağlayıcılarıyla aynı anda lisans partnerliğini yapan global bir oyuncu ve pazar payı aşağı yukarı yüzde 10-15 civarında bu oyuncuların üzerinde.

Aramızda stratejik bir işbirliği sözleşmesi imzalandı ve onların müşterilerine sunmuş olduğu çoklu bulut iş geliştirme, proje geliştirme ortamlarını Cross4Cloud ile destekler pozisyona getirme hedefiyle işbirliğimizi de hızlı şekilde ilerletiyoruz. Bu doğrultuda SoftwareOne ile belirlemiş olduğumuz ilk pilot ülke olan Norveç'te ilk müşterimize kurulumumuzu şubatta gerçekleştirdik. İkinci bölge olarak Çek Cumhuriyeti'nin şu anda değerlendirmesini yapıyoruz. Aynı zamanda da Türkiye'de Modanisa gibi ilk kullanıcılarımızı devreye soktuk ve şu anda değerlendirmesini yaptığımız farklı firmalar mevcut.”

– “Türkiye ve Amerika'nın en büyük yatırım gruplarıyla belirli süreçlerden geçiyoruz”

Cross4Cloud'ın dünyada var olmayan bir teknolojiyi geliştirmek üzere yola çıktığını ifade eden Yeşil, amaçlarının, büyük oyuncuların global raporlarına teknoloji trendi olarak girecek bir teknolojiyi Türk firması olarak dünyaya sunmak olduğunu söyledi.

Geçen yıl içerisinde bir tohum yatırımı turu başlattıklarını ve bu süreçte Türkiye, Avrupa ve Amerika'da birçok yatırım grubuyla bir araya geldiklerini dile getiren Yeşil, “Türkiye'nin ve Amerika'nın en büyük yatırım gruplarıyla belirli süreçlerden geçiyoruz. Yapmış olduğumuz işbirliklerini bir araya getirerek sağlam ve ileriye dönük ortaklıklar çıkarmayı düşünüyoruz.” dedi.

Yeşil, şu anda 25 milyon dolarlık bir değerleme üzerinden yatırım turlarını sürdürdüklerini ifade ederek, 2,5 milyon dolarlık açık slotlarının bulunduğunu ve yakın zamanda bunu kapatarak hızlı bir şekilde pazardaki paylarını artırmayı ve küreselde büyük yatırımlara yelken açmayı hedeflediklerini belirtti.

– “Insight Partners ile iki yıldır düzenli olarak görüşmelerimiz var”

Bu kapsamda, Türkiye'de RePie Portföy şirketiyle temas halinde olduklarını, RevoCapital ile yaklaşık 1,5 yıldır düzenli bir görüşme süreci yürüttüklerini aktaran Yeşil, sözlerini şöyle tamamladı:

“Yapmış olduğumuz işbirlikleriyle onları bir araya getirip stratejik işbirliklerimizin orta ve uzun vadede nereye gideceğini kendilerine açıklayarak bu süreçleri yönetiyoruz. Aynı zamanda Türkiye'den Turkcell ile uzun süreli bir görüşme sürecimiz oldu. Globalde ise Amerika'da 70-80 milyar dolarlık fonları yöneten Insight Partners ile 2 yıldır düzenli olarak görüşmelerimiz var. Amacımız Cross4Cloud'un pazara giriş stratejilerini ortaya koyup hızlıca büyüyen bir teknoloji girişimi haline getirmek.”

– “Cross4Cloud, bu sertifikaya sahip olduğu için denetimlerde de bir adım önde olacak”

CSA Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Uner de CSA'nın tamamen bulut güvenliği konusuna odaklanmış, yetkilendirme ve belgelendirme hizmetleri sunan uluslararası bir kuruluş olduğunu söyledi.

CSA'nın en önemli belgelendirmelerinden birinin “Star” sertifikası olduğunu vurgulayan Uner, bu sertifikaya sahip firmaların CSA'nın belirlediği tüm kriterlere uygunluklarını kanıtlamış olduklarını belirtti.

CSA Star sertifikasını büyük bulut sağlayıcı firmaların alabildiğini dile getiren Uner, sözlerini şöyle tamamladı:

“Türkiye'de Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi büyük kuruluşlar bu belgeye sahip. Aynı zamanda startuplar da bu belgeyi alabiliyor. Cross4Cloud, CSA Star Belgesi'ni Türkiye'den alan 7 firmadan biri olarak adını Turkcell, Türk Telekom, Vodafone gibi devlerin arasına yazdırmış durumda. Bu belge sayesinde ister Türkiye'de ister yurt dışında operasyon yapsınlar, tüm müşterilere 'Biz veri güvenliğine önem veriyoruz ve uluslararası geçerli bir sertifikasyona sahibiz' mesajını verebiliyorlar. Ayrıca TSE, Türkiye'de denetimlere başladığında Cross4Cloud, bu sertifikaya sahip olduğu için denetimlerde de bir adım önde olacak.”