Yerli ve milli üretim güvenlik bariyerleri 76 ülkeye ihraç ediliyor haberi

KAAN ULU – Girişimci Koray Kartal, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB'in desteğiyle 2010'da üretmeye başladığı güvenlik bariyerlerini dünyanın 76 ülkesine ihraç ederek ülke ekonomisine katkıda bulunuyor.

Kartal, 2006'da kurduğu şirketinde proje çalışmalarını tamamlayarak 2010'da KOSGEB'e başvurdu.

Başvurusu kabul gören Kartal, aynı yıl yerli ve milli imkanlarla güvenlik bariyerleri üretmeye başladı.

Bu süreçte güvenlik bariyerlerini 76 ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine katkı sağlayan Kartal, 8 kişiyle başladığı işinde 100 kişiye istihdam sağlıyor.

Kartal, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, şirketi kurduğunda ilk hedefinin özellikle yurt dışından büyük bir bölümü ithal edilen güvenlik bariyer ürünlerini yerlileştirip, millileştirmek olduğunu anlattı.

KOSGEB'e bazı projeleri sunup dijitalleşme yönünde destekler almalarıyla 2010'da üretime başladıklarını dile getiren Kartal, “Daha sonrasında Ticaret Bakanlığından yurt dışı ihracat destekleri de aldık. Bunlarla birlikte üretimimizi artırdık. Özellikle istihdamımızı da artırdık. 8 kişiyle bu işe başlamıştık, şu anda yaklaşık 100 kişilik bir kadromuz var. İnsanların yaşam alanlarında güvenli ve rahat olabilmeleri için kurumlara güvenlik bariyerleri üretiyoruz.” diye konuştu.

– “Türkiye'de üretilen hiçbir ürünü yurt dışından ithal etmiyoruz”

Kartal, ilk olarak yerden çıkan güvenlik bariyer sistemleri üretimine başladıklarını, sonrasında bunları daha da geliştirip, İngiltere'den ve Avrupa'dan onaylı çarpışma testleri aldıklarını belirterek, sertifikalarla yurt dışına Türkiye'de üretilen ürünleri satıp ihracatı artırdıklarını söyledi.

Kendilerinden önce Türkiye'de yerli üretimin çok kısıtlı şekilde gerçekleştiğini ifade eden Kartal, şöyle devam etti:

“Yerli üretim bariyer sistemlerinde yüzde 50'lilerdeydi. Kuruluşumuzdan bir süre sonra bir araştırma yaptırdık ve bunun sonucunda bizimle birlikte sektörde minimum yüzde 80 olmak üzere bazı ürünlerde yüzde 95 yerlilik oranına getirdik ürünleri. Özellikle bariyer sistemlerinde yurt dışına bağlı olduğumuz ürünleri tamamen yerlileştirdik.

Türkiye'de üretilen hiçbir ürünü yurt dışından ithal etmiyoruz. Hatta bazı ithal olan ürünleri 'Türkiye'de nasıl üretiriz?' diye bunun üzerine de çalışmalarımız var ve bunun bazılarını da tamamladık. İlk başladığımızda yüzde 40 ithal ediyorduk. Şu anda yüzde 8-9'lara düştü ithal ettiğimiz ürünler. Onlar üzerinde de çalışıyoruz. Burada bazı çözüm ortaklarıyla birlikte bunu nasıl yüzde 100 yerlileştiririz diye AR-GE çalışmalarımız var.”

– “Hedef, ABD ve Meksika pazarlarına da girmek”

Koray Kartal, Türkiye'de şu an kamu ve özel olmak üzere iç pazardaki kurumlara satış yaptıklarını belirterek, binanın dışında bir güvenlik alanı oluşturmak isteyen kurumlara destek verdiklerini söyledi.

“Şu an uluslararası arenada bilinen bir Türk firmasıyız ama bizim için en önemli hedef bu sektörde dünyada ilk 5'e girmek.” diyen Kartal, şunları kaydetti:

“Bu zamana kadar 74 ülkeye ihracat gerçekleştirdik. Bunun yaklaşık 14'üne sürekli ihracat yapıyoruz. Özellikle Güney Kore, Orta Doğu ülkeleri, Türk cumhuriyetleri, Balkanlar'da yoğun olarak çalışıyoruz. Avrupa'da da İtalya, Fransa gibi ülkelere ihracat gerçekleştiriyoruz. Özellikle Arnavutluk, Sırbistan, Hırvatistan gibi ülkelerde yine aynı şekilde ihracatımızı gerçekleştiriyoruz. Afrika'da da Nijerya, Gana, Kenya gibi ülkelere de ciddi anlamda ihracatlar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca bir başka hedefimiz ihracatımızı 2 yıl içerisinde yüzde 40 artırmak istiyoruz. Amerika ve Çin pazarları içinde çalışmalarımız sürüyor. Orada fuarlarla görüşmelerimiz sürüyor. Özellikle Avrupa pazarında şu an yoğun çalıştığımız için bir sonraki süreçte ABD ve Meksika pazarlarında hedeflerimiz var.”

Türkiye'de üretim yapmak isteyen ve hedefi olan gençlere seslenen Kartal, “Benim gençlere en önemli tavsiyem, yola çıkarken mutlaka hedeflerini belirlesinler. Tamamen kendi işlerine odaklansınlar. Devletimizin verdiği destekler de çok önemli. Bu desteklerin ilk başladığınızda çok büyük faydaları oluyor. Türkiye'nin hemen hemen her sektörde kendi üretimini yapıp bu ürünlerini satacak potansiyeli var. Burada gençlerimiz çok önemli ve onlara çok büyük işler düşüyor.” diye konuştu.