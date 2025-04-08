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Yeryüzü Doktorları Derneği ramazanda 52 ülkede gıda desteğinde bulundu haberi

İSTANBUL (AA) - Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazanda 52 ülkeye yaptığı gıda yardımıyla 150 binden fazla insana ulaştı.Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek, Afganistan, Yemen, Filistin, Somali ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 52 ülkedek...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeryüzü Doktorları Derneği ramazanda 52 ülkede gıda desteğinde bulundu haberi

Yeryüzü Doktorları Derneği, ramazanda 52 ülkeye yaptığı gıda yardımıyla 150 binden fazla insana ulaştı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, dernek, Afganistan, Yemen, Filistin, Somali ve Bosna Hersek'in de aralarında bulunduğu 52 ülkedeki ihtiyaç sahiplerine 9 bine yakın ramazan kumanyası dağıttı.

Dernek, hem kumanya desteği hem de kurduğu iftar sofraları vesilesiyle ramazanın bereketini dünyanın dört bir yanındaki 100 bin kişiyle yaşadı.

Gazze'deki Şifa, Endonezya ve Al Ahli hastanelerinde sağlık hizmetlerine devam eden dernek, Gazze'nin kuzeyinde kurduğu mobil sağlık noktasında da yaralılara acil yardım hizmeti veriyor.

Derneğin, Gazze'de ramazan boyunca 40 binden fazla kişiye iftar desteği sağlayan aşevi ise arife günü iftar hazırlığı sırasında bombalanmış, aşevi saldırı sonrası kullanılamaz hale gelmişti.

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