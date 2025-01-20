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Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi
Kaymakam Burak Serttaş ve İlçe Emniyet Amiri Gökçe Serttaş, Taraklı’ya veda etti haberi
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Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı mazlum coğrafyalardaki ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştıracak haberi
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Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeryüzü Doktorları Derneğinin gönüllü sağlık ekibi Kamboçya’ya gitti haberi

İSTANBUL (AA) – Yeryüzü Doktorları Derneği üyesi sağlık ekibi, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) işbirliğinde muayene ve ilaç dağıtımı gerçekleştirmek üzere Kamboçya'nın başkenti Punom Pen'e gitti.

Sağlık hizmetlerine erişimin kısıtlı olduğu ülkelerin yanı sıra dünyanın birçok noktasında sağlık faaliyeti yürüten dernek üyesi 1 aile hekimi, 1 pratisyen hekim, 1 pediatrist, 1 dahiliye uzmanı, 2 hemşire ve 3 dernek personeli olmak üzere toplam 9 kişilik kafile, İstanbul Havalimanı'ndan Kamboçya'ya hareket etti.

Gün boyunca birinci basamak sağlık hizmeti sunacak sağlık ekibi, 4 farklı bölgede 2000'den fazla muayene yapacak. Gönüllü sağlık ekibi, bölgedeki sağlık tesislerinin yetersiz olması nedeniyle sağlık taramalarını ve tedavileri mobil olarak sürdürecek.

Seyahat öncesi havalimanında basın mensuplarına açıklama yapan Yeryüzü Doktorları Proje Koordinatörü Zeynep Tarhan, UNICEF'in ve Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre Kamboçya'nın iklim değişikliği ve hava kalitesinden en çok etkilenen ülkelerin başında geldiğini söyledi.

Havada yer alan fazla cıva ve kurşuna maruz kalmanın özellikle 18 yaş altındaki çocukların sağlıklarını tehdit ettiğini kaydeden Tarhan, “Rapora göre maalesef 5 yaş altı ölümlerin yüzde 18'i kanda yer alan kurşun değerinin fazla olmasına ve hava kirliliğine bağlanıyor.” diye konuştu.

Tarhan, bu nedenle TİKA ile birlikte gerçekleştirdikleri sağlık kampında Kamboçya'nın 4 farklı bölgesinde medikal ekiple ihtiyaç sahiplerinin yanında olacaklarını kaydederek, “Planlamamız kapsamında 2000'in üzerinde muayene ve tedavi yapmayı hedefliyoruz.” dedi.

Sağlık

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