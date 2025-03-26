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Yeşilay, Tekirdağ’da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendirdi haberi

TEKİRDAĞ (AA) - Yeşilay Tekirdağ Şubesi, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Yeşilay Topluluğunca üniversitenin sosyal ya...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeşilay, Tekirdağ’da üniversite öğrencilerini bağımlılığa karşı bilinçlendirdi haberi

Yeşilay Tekirdağ Şubesi, üniversite öğrencilerini zararlı alışkanlıklardan korumak ve bağımlılığa karşı bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Genç Yeşilay Topluluğunca üniversitenin sosyal yaşam merkezinde açılan stantta, Yeşilay ve YEDAM'ın tanıtımı yapıldı, üniversite öğrencilerine sağlıklı yaşam hakkında bilgi verildi.

Yeşilay Tekirdağ Şube Başkanı Zafer Soykırlı, AA muhabirine, üniversite öğrencilerini tütün, alkol, teknoloji ve kumar bağımlılığına karşı bilinçlendirmek için çalıştıklarını söyledi.

Yeşilayın 105 yıldır bağımlılıklarla mücadele eden önemli bir aile olduğunu aktaran Soykırlı, Tekirdağ'da bağımlılığın her türlüsüyle mücadele ettiklerini belirtti.

NKÜ öğrencisi Eda Ütkün ise akranlarını bilgilendirerek bağımlılığa yönelik uyarılarda bulunduklarını anlattı.

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