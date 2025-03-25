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Yeşilay’dan “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı tiyatro oyununa destek haberi

EDİRNE (AA) - Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Edirne Emniyet Müdürlüğü mensupları ve ailelerinin uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çektiği tiyatro oyununun çok anlamlı mesajlar verdiğini belirtti.Bayrak, AA muhabirine, bağımlılıkla müca...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Yeşilay’dan “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı tiyatro oyununa destek haberi

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Müzekka Bayrak, Edirne Emniyet Müdürlüğü mensupları ve ailelerinin uyuşturucuyla mücadelenin önemine dikkat çektiği tiyatro oyununun çok anlamlı mesajlar verdiğini belirtti.

Bayrak, AA muhabirine, bağımlılıkla mücadelenin sadece kolluk kuvvetlerinin değil tüm toplumun ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bu bilinçle hareket eden Edirne Emniyet Müdürlüğü ve kıymetli ailelerinin “Emniyetli Yarınlar” Projesi kapsamında sahneye koydukları “Yarınlara Geç Kalmadan” adlı tiyatro oyununun çok değerli olduğunu aktaran Bayrak, “Uyuşturucu ile mücadelede en önemli yapı taşlarından biri aile desteğidir. Bu oyun, bağımlılığın birey ve toplum üzerindeki etkilerini çarpıcı bir şekilde gözler önüne sererken aynı zamanda ailelerin çocuklarına nasıl daha güçlü destek olabileceğini de vurguluyor.” ifadelerini kullandı.

Bayrak polislerin, eşlerinin ve çocuklarının sahnede verdiği güçlü mesajın toplumun her kesimine ulaşabilecek bir etkiye sahip olduğunu dile getirdi.

Yeşilay olarak sanatın bağımlılıkla mücadelede önemli bir araç olduğuna inandıklarını aktaran Bayrak, şunları kaydetti:

“Çünkü sanat duygulara hitap eder farkındalık yaratır ve bireyleri düşünmeye sevk eder. Bu anlamda Edirne Emniyet Müdürlüğünün yürüttüğü bu çalışmayı takdirle karşılıyor başta Emniyet Müdürümüz Onur Karaburun olmak üzere emeği geçen herkesi gönülden kutluyorum. Yeşilay olarak bağımlılıkla mücadelede sanatın gücünü her zaman desteklemeye devam edeceğiz.

Unutmayalım ki bağımlılıkla mücadelede en büyük silahımız bilinçlenmek ve bilinçlendirmektir. Bu anlamlı projeye katkı sunan herkese teşekkür ediyor oyunun daha geniş kitlelere ulaşmasını temenni ediyorum.”

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