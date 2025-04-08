Yıldız Holding’in 2024 cirosu 490,5 milyar lira oldu haberi

Yıldız Holding, 2024'teki satışlarını bir önceki yıla göre yüzde 53 arttırarak 490,5 milyar lira ciro elde etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde ihracatı yüzde 33 artışla 22,7 milyar liraya çıkan Yıldız Holding, Türkiye'deki kuruluşları aracılığıyla 2024'e ilişkin ödenen ve ödenecek toplam vergilerin 10,6 milyar liraya ulaşmasını öngörüyor.

Son 5 yılda çalışan sayısını yüzde 40 arttırarak 63 bin 522 kişiye ulaştıran Yıldız Holding, ülke ekonomisine ve istihdamına katkı vermeyi sürdürdü. Şirket, yurt içi ve yurt dışında 102 farklı ülke pasaportuna sahip 82 binden fazla geniş ve çeşitlilik içeren bir ekosistem kurdu.

Şirketin kadın çalışan oranı ise yüzde 92,1 artış gösterdi. İstihdam stratejisinde fırsat eşitliğini ve kapsayıcılığı temel alarak gençlerin ve kadınların iş gücüne katılımını artırmayı önceliklendiren Yıldız Holding, 2024'te bünyesine 3 bin 340 kadın çalışan kattı. Böylece şirketin toplam kadın çalışan oranı yüzde 46'ya ulaştı. Kadın çalışanların yüzde 14,2'si de terfi etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldız Holding Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, “Ülke ekonomisine, istihdamına ve fırsat eşitliği kültürüne sağladığımız katkılarla Türkiye'nin sürdürülebilir kalkınma yolculuğuna eşlik ediyor olmanın gururunu yaşıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Tütüncü, üretimden istihdama, ihracattan yatırımlara uzanan katkılarının, sadece bugünü değil, gelecek nesillerin refahını da gözeten bir vizyonun parçası olduğunu kaydetti.

Küresel ölçekte sürdürülebilir bir geleceğin başta iş dünyası olmak üzere yaşamın her alanında kadınların etkin ve eşit katılımıyla mümkün olduğu inancıyla hareket ettiklerini aktaran Tütüncü, şunları kaydetti:

“Bunun için işe alım süreçlerinden başlayarak kapsayıcı ve eşitlikçi bir iş ortamı inşa ediyoruz. Kadınlara ve gençlere eşit fırsatlar sunuyoruz. Toplam çalışan sayımızı 5 yılda 18 bin 163 kişi artırarak ülke istihdamına katkı sunduk. Bununla birlikte çalışan deneyimini geliştirmeye yönelik uygulamalarımız sayesinde Great Place to Work Sertifikası ve Eşit Ücret Sertifikası almaya da hak kazandık. Bu, eşit işe eşit ücret anlayışının kurum kültürümüzde ne kadar güçlü bir şekilde benimsendiğinin açık bir göstergesi. İş ortamına yönelik çalışmaların toplumda dönüşüm yaratabilmesi adına, değer zincirlerimizde kadınların temsiliyetini artırmaya ve kadın girişimciliğini desteklemeye kararlılıkla devam edeceğiz.”